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Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске в микрорайоне В-1 и в Яблоневом овраге у стадиона "Труд" в 2026 г. за счет средств областного бюджета построены две новые спортивные площадки.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Жители города получили в свое распоряжение современные площадки с полимерным покрытием для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Площадки оборудованы турниками, тренажерами, гимнастическими скамьями, дорожкой для прыжков в длину и мишенью для метаний.

Новые спортобъекты построены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области и региональной стратегии социально-экономического развития, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым. Открыли объекты глава городского округа Алексей Иванов и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

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