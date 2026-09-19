Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске

В Жигулевске в микрорайоне В-1 и в Яблоневом овраге у стадиона "Труд" в 2026 г. за счет средств областного бюджета построены две новые спортивные площадки.
Жители города получили в свое распоряжение современные площадки с полимерным покрытием для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Площадки оборудованы турниками, тренажерами, гимнастическими скамьями, дорожкой для прыжков в длину и мишенью для метаний.
Новые спортобъекты построены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области и региональной стратегии социально-экономического развития, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым. Открыли объекты глава городского округа Алексей Иванов и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.