Павел Покровский назвал действия представителей КПРФ в Кинеле провокацией

Вчера и сегодня, 19 сентября, представители КПРФ заявили о крайне серьезных нарушениях в Кинеле, которые, по их мнению, могут обернуться уголовным делом.
Председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский назвал это провокацией.
"Это чистой воды провокация с целью дестабилизировать избирательный процесс и создать негативный образ членов избирательных комиссий. Как независимые наблюдатели мы категорически осуждаем подобные действия любых политических сил. Никаких серьезных нарушений в ходе голосования в регионе в целом и в Кинеле в частности не зафиксировано", — заявил Павел Покровский.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.