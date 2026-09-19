Павел Покровский назвал действия представителей КПРФ в Кинеле провокацией

Вчера и сегодня, 19 сентября, представители КПРФ заявили о крайне серьезных нарушениях в Кинеле, которые, по их мнению, могут обернуться уголовным делом.

Председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский назвал это провокацией.

"Это чистой воды провокация с целью дестабилизировать избирательный процесс и создать негативный образ членов избирательных комиссий. Как независимые наблюдатели мы категорически осуждаем подобные действия любых политических сил. Никаких серьезных нарушений в ходе голосования в регионе в целом и в Кинеле в частности не зафиксировано", — заявил Павел Покровский.