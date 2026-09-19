Участники "Школы героев" проголосовали на выборах депутатов в Самарской области

Ветераны СВО, участники региональной программы "Школа героев" Андрей Растегаев, Джамал Машаралиев и Максим Меделяев отдали свои голоса на выборах депутатов в Самарской области.

Андрей Растегаев, ветеран СВО, офицер МВД, кавалер ордена Мужества и выпускник губернаторской программы "Школа героев", отметил важность участия в выборах для будущего региона и страны.

"Я видел, как хрупок мир и как легко его разрушить, когда люди остаются равнодушными. Голосование — это не просто формальность. Это мой гражданский долг и моя возможность повлиять на будущее без оружия в руках", — подчеркнул он. Андрей Евгеньевич прошел путь от снайпера до начальника штаба штурмового отряда специального назначения "Барс-6", награждён орденом Мужества РФ, медалью "За храбрость" РФ 2 степени, орденами "За доблесть" и "Службою и храбростью" ЛНР, медалью "За боевые заслуги" ЛНР, рядом ведомственных медалей Министерства обороны РФ и медалями Всероссийского казачьего общества, также является руководящим исполкома Волжского отделения общероссийской общественной организации "Офицеры России".

Джамал Машаралиев, ветеран СВО, награжденный Орденом Мужества и медалью "За боевые отличия", медалью участника СВО, выпускник губернаторской программы "Школа героев", руководитель Ассоциации ветеранов СВО г. Сызрани, является автором социального проекта "Путь героя. Сызрань", организатором команды ампутантов "Сызрань", состоящей из ветеранов СВО, был назначен куратором главы Сызрани.

Джамал традиционно ходит на голосование вместе со своей семьёй. По его словам, "участвовать в выборах — значит не оставаться безучастным к судьбе страны, региона, города". Он подчёркивает, что и в зоне СВО бойцы выполняли боевые задачи не ради себя: "Рискуя собственной жизнью, мы делали это для всеобщего блага. Так и сегодня, участвуя в выборах, мы выбираем будущее нашей страны для нас и наших детей".

Максим Меделяев, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области по социальной политике и спорту, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО г. Самара, выпускник "Школы героев" также пришел на избирательный участок с семьей. "Я голосую не просто за фамилию в бюллетене — я голосую за будущее наших детей, за сильную Россию. Россия — наша страна. Нам её защищать, нам её развивать и нам отвечать за то, какой мы передадим её следующим поколениям", — подчеркнул он.

Максим выполнял боевые задачи на Бахмутском и Соледарском направлениях, награждён медалью "За отвагу". Является председателем Межрегиональной общественной организации "Общество содействия патриотическому воспитанию населения и поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и их семей "СВОИ". Неоднократно лично участвовал в гуманитарных поездках в зону проведения СВО.

Активно занимается развитием спорта и вовлечением ветеранов СВО в спортивную жизнь. Вице-президент Федерации спортивного метания ножа, обладатель трёх серебряных медалей чемпионата России по этому виду спорта.

Ведёт активную общественную работу, участвует в реализации проектов, направленных на поддержку, социализацию и адаптацию участников СВО и членов их семей. Один из инициаторов создания в Самаре музея СВО "Исповедь передовой", где собраны подлинные экспонаты и истории бойцов.