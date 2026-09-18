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Выборы Власть и политика

ГТРК "Самара" проведёт большой выборный марафон

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 сентября с 22:00 на главной дискуссионной площадке ГТРК "Самара" начнется телемарафон, посвященный выборам депутатов Государственной думы и Самарской губернской Думы.

Для журналистов компании выборы — это не только три дня голосования. Все это время корреспонденты компании работают в разных районах региона, следят за ходом избирательной кампании, находятся непосредственно на местах и рассказывают о главных событиях в эфире и социальных сетях. Самые оперативные материалы редакции можно смотреть в МАХ.

В дни голосования эта работа продолжается практически без пауз: информация из разных уголков 63-го региона собирается в единую информационную картину.

В студии обсудят ход голосования, к разговору подключатся эксперты, политики и представители общественности, а корреспонденты ГТРК выйдут на связь из разных точек области. Параллельно редакция будет собирать и оперативно обновлять информацию о предварительных результатах голосования.

В этом году марафон можно будет посмотреть на телеканалах "Россия 24" и "Самара 24", на сайте tvsamara.ru и в социальных сетях телерадиокомпании.

20 сентября в 22:00 подключайтесь к прямой трансляции и следите за главными событиями финального дня голосования вместе с ГТРК "Самара".

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Последние комментарии

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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