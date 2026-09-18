ГТРК "Самара" проведёт большой выборный марафон

20 сентября с 22:00 на главной дискуссионной площадке ГТРК "Самара" начнется телемарафон, посвященный выборам депутатов Государственной думы и Самарской губернской Думы.

Для журналистов компании выборы — это не только три дня голосования. Все это время корреспонденты компании работают в разных районах региона, следят за ходом избирательной кампании, находятся непосредственно на местах и рассказывают о главных событиях в эфире и социальных сетях. Самые оперативные материалы редакции можно смотреть в МАХ.

В дни голосования эта работа продолжается практически без пауз: информация из разных уголков 63-го региона собирается в единую информационную картину.

В студии обсудят ход голосования, к разговору подключатся эксперты, политики и представители общественности, а корреспонденты ГТРК выйдут на связь из разных точек области. Параллельно редакция будет собирать и оперативно обновлять информацию о предварительных результатах голосования.

В этом году марафон можно будет посмотреть на телеканалах "Россия 24" и "Самара 24", на сайте tvsamara.ru и в социальных сетях телерадиокомпании.

20 сентября в 22:00 подключайтесь к прямой трансляции и следите за главными событиями финального дня голосования вместе с ГТРК "Самара".