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ВТБ открыл обновленное отделение в центре Самары

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ, продолжая модернизацию региональной сети Банка в Самарской области, возобновил работу офиса в новом формате по адресу: ул. Молодогвардейской, 204. В просторном отделении нового формата общей площадью 560 кв. м объединены модули по обслуживанию частных лиц и представителей малого и среднего бизнеса, а также клиентов сегмента "Привилегия".

Фото: предоставлено банком ВТБ

Офис расположен в исторической части Самары, в непосредственной близости от правительства Самарской области, Самарской губернской Думы и площади Славы. Молодогвардейская — одна из старейших и наиболее значимых улиц города, которая на протяжении многих лет остается важным административным и общественным центром Самары.

Для частных клиентов отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 и по субботам с 10:00 до 15:00, для представителей бизнеса — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. В отделении предусмотрена касса, а также зоны обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса и состоятельных клиентов "Привилегия".

"Мы продолжаем обновлять сеть ВТБ в регионе, сохраняя привычные для клиентов точки обслуживания и одновременно расширяя возможности офисов. Площадка на Молодогвардейской хорошо знакома нашим клиентам. После переезда регионального офиса на другую площадку мы обновили формат работы этого отделения — теперь здесь одновременно доступны услуги для частных клиентов, малого и среднего бизнеса и состоятельных клиентов. Это позволяет сделать обслуживание более комплексным и удобным для жителей и предпринимателей Самары", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Всего в Самарской области действует 33 офиса банка. ВТБ обслуживает в регионе 682 тыс. розничных клиентов и 21,2 тыс. клиентов-юрлиц. Выездной сервис банка доступен жителям 249 населенных пунктов и охватывает 90% жителей Самарской области.

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