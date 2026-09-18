"Помощник" по продаже квартиры превратил жизнь семьи из Самары в кошмар

Семь с половиной лет за вымогательство, лишение свободы и нападение на полицейского: суд вынес приговор 49‑летнему жителю региона. Об этом рассказали в прокуратуре Самарской области.
Мужчина, взявшись продать квартиру стоимостью 3,7 млн рублей, обманул доверителей: оформил жилье на собственного сына, а владельцам передал лишь 500 тыс. рублей, пообещав остальное позже. Когда пришло время исполнять обязательства, фигурант пошел на крайние меры: проник в квартиру супругов, избил их, связал и, угрожая ножницами как оружием, требовал вернуть деньги и подписать фиктивные документы. Потерпевшие успели вызвать полицию. При задержании мужчина оказал сопротивление и применил насилие к представителю власти.
Суд признал его виновным сразу по трем статьям: о вымогательстве в особо крупном размере, незаконном лишении свободы двух лиц и нападении на сотрудника полиции и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках