"Помощник" по продаже квартиры превратил жизнь семьи из Самары в кошмар

Семь с половиной лет за вымогательство, лишение свободы и нападение на полицейского: суд вынес приговор 49‑летнему жителю региона. Об этом рассказали в прокуратуре Самарской области.

Мужчина, взявшись продать квартиру стоимостью 3,7 млн рублей, обманул доверителей: оформил жилье на собственного сына, а владельцам передал лишь 500 тыс. рублей, пообещав остальное позже. Когда пришло время исполнять обязательства, фигурант пошел на крайние меры: проник в квартиру супругов, избил их, связал и, угрожая ножницами как оружием, требовал вернуть деньги и подписать фиктивные документы. Потерпевшие успели вызвать полицию. При задержании мужчина оказал сопротивление и применил насилие к представителю власти.

Суд признал его виновным сразу по трем статьям: о вымогательстве в особо крупном размере, незаконном лишении свободы двух лиц и нападении на сотрудника полиции и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.