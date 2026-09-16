Силовики задержали юриста, обманывавшего родных участников СВО

Правоохранители задержали жителя Волгограда. Его подозревают в мошенничестве на территории Самарской области.

По данным источников Волга Ньюс, житель Волгограда занимался мошенничеством на территории Самарской области. Его жертвами становились родственники участников специальной военной операции на Украине. С близкими военных махинатор заключал договора на оказание юридических услуг. Он обещал помощь в связи с изменением условий прохождения военной службы. Но на самом деле юрист помогать и не собирался.

18 августа 2026 г. в СУ УМВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 159 УК России (мошенничество). Ущерб от его преступной деятельности оценивается в 10 млн рублей.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происходившего, а также устанавливают возможных сообщников.