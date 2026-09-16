Силовики задержали юриста, обманывавшего родных участников СВО

Правоохранители задержали жителя Волгограда. Его подозревают в мошенничестве на территории Самарской области.
По данным источников Волга Ньюс, житель Волгограда занимался мошенничеством на территории Самарской области. Его жертвами становились родственники участников специальной военной операции на Украине. С близкими военных махинатор заключал договора на оказание юридических услуг. Он обещал помощь в связи с изменением условий прохождения военной службы. Но на самом деле юрист помогать и не собирался.
18 августа 2026 г. в СУ УМВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 159 УК России (мошенничество). Ущерб от его преступной деятельности оценивается в 10 млн рублей.
Сейчас правоохранители выясняют все детали происходившего, а также устанавливают возможных сообщников.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках