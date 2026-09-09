Силовики задержали начальника отделения РЭО в Самаре

По версии следствия, мужчина получал взятки за незаконную выдачу прав.
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника экзаменационного отделения РЭО Госавтоинспекции УМВД России по Самаре. Задержанный — майор полиции с инициалами Б.А.С.
По данным источников Волга Ньюс, майора подозревают в получении взяток за незаконную помощь по получению представителями национальных диаспор и землячеств свидетельств о профессии водителя и медицинских заключений. При этом, получатели свидетельств на самом деле не проходили соответствующего обучения и обследований и даже не сдавали экзамены на право управления транспортными средствами.
14 августа 2026 г. отделом по Кировскому району Самары СУ СК России по Самарской области в отношении Б.А.С. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Интересно, что ранее перед судом представали еще два человека, обвиненные в похожих преступлениях. Их фамилии Шайдуллов и Фролов.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках