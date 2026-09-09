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Преступления Происшествия

Силовики задержали начальника отделения РЭО в Самаре

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По версии следствия, мужчина получал взятки за незаконную выдачу прав.

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника экзаменационного отделения РЭО Госавтоинспекции УМВД России по Самаре. Задержанный — майор полиции с инициалами Б.А.С.

По данным источников Волга Ньюс, майора подозревают в получении взяток за незаконную помощь по получению представителями национальных диаспор и землячеств свидетельств о профессии водителя и медицинских заключений. При этом, получатели свидетельств на самом деле не проходили соответствующего обучения и обследований и даже не сдавали экзамены на право управления транспортными средствами.

14 августа 2026 г. отделом по Кировскому району Самары СУ СК России по Самарской области в отношении Б.А.С. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Интересно, что ранее перед судом представали еще два человека, обвиненные в похожих преступлениях. Их фамилии Шайдуллов и Фролов.

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