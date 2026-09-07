Самарца будут судить за участие в преступной схеме с сим‑боксами

Перед Промышленным районным судом Самары предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконном использовании средств связи в составе организованной группы, сообщает региональная прокуратура.

Схема выглядела так: в июле 2025 г. мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами, чтобы обеспечить работу абонентского терминала пропуска трафика. Для этого он арендовал несколько квартир и разместил в них сим‑боксы (устройства, которые работали как скрытые ретрансляторы и маскировали реальные номера абонентов).

Такая инфраструктура позволяла соучастникам обманывать граждан и похищать их деньги. За свою роль в схеме обвиняемый получил 100 тыс. рублей.

Теперь на имущество и счета мужчины наложен арест. Максимальное наказание за данное преступление — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

Дело в отношении других участников выделено в отдельное производство.