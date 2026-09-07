Самарца будут судить за участие в преступной схеме с сим‑боксами

Перед Промышленным районным судом Самары предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконном использовании средств связи в составе организованной группы, сообщает региональная прокуратура.
Схема выглядела так: в июле 2025 г. мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами, чтобы обеспечить работу абонентского терминала пропуска трафика. Для этого он арендовал несколько квартир и разместил в них сим‑боксы (устройства, которые работали как скрытые ретрансляторы и маскировали реальные номера абонентов).
Такая инфраструктура позволяла соучастникам обманывать граждан и похищать их деньги. За свою роль в схеме обвиняемый получил 100 тыс. рублей.
Теперь на имущество и счета мужчины наложен арест. Максимальное наказание за данное преступление — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.
Дело в отношении других участников выделено в отдельное производство.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках