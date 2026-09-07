Менеджер пункта выдачи в Нефтегорске осуждена за хищение косметики и украшений

21‑летняя жительница Нефтегорска признана виновной в мошенничестве. Работая в пункте выдачи заказов, она путем обмана присвоила товары, принадлежавшие организации, сообщает самарская прокуратура.

В числе похищенного — одежда, косметика, украшения, товары для животных, мебель и телевизор. Общий ущерб составил более 261 тыс. рублей.

Женщина признала вину и частично возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей.