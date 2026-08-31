Самарца под видом коллеги развели мошенники

В Октябрьском районе Самары 41-летний местный житель стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам потерпевшего, в одном из мессенджеров ему написала якобы коллега: женщина попросила в долг 30 тысяч рублей на лечение и прислала фотографии медицинских документов. Доверившись собеседнице, самарец перевел деньги на указанный счет. Позже он решил позвонить коллеге, чтобы поддержать ее, после чего выяснилось, что с ним общались злоумышленники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.