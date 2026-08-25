Жительница Кошкинского района потеряла более 1 млн рублей в попытках получить пассивный доход

В Кошкинском районе жертвой аферистов стала местная жительница, решившая найти удаленную работу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая вступила в группу под названием "Заработок на дому" в мессенджере Telegram. Неизвестные, злоупотребляя доверием женщины, убедили ее в возможности получения высокого и стабильного дохода. Поверив мошенникам, потерпевшая перевела на указанные ими телефонные номера в общей сложности 1 053 000 рублей. После получения средств связь с фиктивными работодателями прервалась. Возбуждено уголовное дело.