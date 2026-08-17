В Тольятти по горячим следам задержали мужчину, ударившего прохожего ножом

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Ночью сотрудники Росгвардии, патрулируя Тольятти, получили информацию о происшествии в Центральном районе - около одного из домов лежал парень, которого ранили ножом, передает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.