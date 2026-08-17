В Тольятти по горячим следам задержали мужчину, ударившего прохожего ножом

Ночью сотрудники Росгвардии, патрулируя Тольятти, получили информацию о происшествии в Центральном районе - около одного из домов лежал парень, которого ранили ножом, передает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
"На месте происшествия росгвардейцев встретили сотрудники скорой помощи — они оказывали медицинскую помощь пострадавшему. Со слов очевидцев происшествия патрульные узнали приметы подозреваемого", — отмечается в сообщении.
Злоумышленника удалось найти в одном из соседних дворов — им оказался 38-летний тольяттинец. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках