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Самарская спортсменка установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах В сезоне 2026/2027 у "Лады" будет два фарм-клуба ХК "ЦСК ВВС" выступил на предсезонном турнире Almet Oilers Cup Диана Шнайдер вышла в третий круг в "одиночке", но проиграла в паре в Цинциннати На Спартакиаде народов России гандбольная "Лада" нанесла поражение сборной Башкортостана

Спорт

Самарская спортсменка установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская спортсменка Вероника Жерельникова установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Сборная России по роллер-спорту выступила в международном турнире по фристайлу в Китае под эгидой Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта.

Спортсменки из Самарской области завоевали две золотые медали. Анна Кукушкина — лучшая в дисциплине "Слайды" (фигурные скольжения). 15-летняя Вероника Жерельникова впервые выступила на международных соревнованиях и сразу установила новый мировой рекорд в дисциплине "прыжки в высоту" — 140 сантиметров.

"Рекорд России и рекорд ФРСР также принадлежат юной Веронике, и они равны соответственно 141 и 144 см, — уточнил губернатор. — Гордимся девчонками, их тренерским штабом! Новых высот!"

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