Самарская спортсменка установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах

Самарская спортсменка Вероника Жерельникова установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сборная России по роллер-спорту выступила в международном турнире по фристайлу в Китае под эгидой Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта.

Спортсменки из Самарской области завоевали две золотые медали. Анна Кукушкина — лучшая в дисциплине "Слайды" (фигурные скольжения). 15-летняя Вероника Жерельникова впервые выступила на международных соревнованиях и сразу установила новый мировой рекорд в дисциплине "прыжки в высоту" — 140 сантиметров.

"Рекорд России и рекорд ФРСР также принадлежат юной Веронике, и они равны соответственно 141 и 144 см, — уточнил губернатор. — Гордимся девчонками, их тренерским штабом! Новых высот!"