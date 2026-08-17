Самарская спортсменка установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах

Самарская спортсменка Вероника Жерельникова установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Сборная России по роллер-спорту выступила в международном турнире по фристайлу в Китае под эгидой Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта.
Спортсменки из Самарской области завоевали две золотые медали. Анна Кукушкина — лучшая в дисциплине "Слайды" (фигурные скольжения). 15-летняя Вероника Жерельникова впервые выступила на международных соревнованиях и сразу установила новый мировой рекорд в дисциплине "прыжки в высоту" — 140 сантиметров.
"Рекорд России и рекорд ФРСР также принадлежат юной Веронике, и они равны соответственно 141 и 144 см, — уточнил губернатор. — Гордимся девчонками, их тренерским штабом! Новых высот!"
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.