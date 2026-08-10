Нападающие Лев Сальников и Савелий Семенцов продолжат сезон в составе ХК "ЦСК ВВС"

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Нападающие Лев Сальников и Савелий Семенцов прошли просмотр в составе ХК "ЦСК ВВС" и продолжат сезон в самарской команде, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба