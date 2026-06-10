ХК "Лада" подписал нападающего Никиту Рожкова

Тольяттинский хоккейный клуб подписал нападающего Никиту Рожкова.

Рожков — воспитанник оренбургской школы хоккея. Свой путь в КХЛ начал в магнитогорском "Металлурге".

Минувший сезон Никита провел в "Торпедо", в котором он провел 22 игры, забросил 1 шайбу и отдал 5 передач. Всего на уровне КХЛ форвард сыграл 147 матчей, забросил 12 шайб и отдал 17 передач.

Нападающий подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.