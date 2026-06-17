Хоккейная "Лада" подписала американца Дойла Сомерби

ХК "Лада" подписал 31-летнего американского защитника Дойла Сомерби.

Он провел 235 матчей в составе "Шанхайский Драконов". На его счету 49 (11+38) очков и 532 заблокированных броска: игрок ежегодно был лидером команды по этому показателю. До КХЛ играл в АХЛ за "Таксон" и "Кливленд", а до того дважды становился чемпионом NCAA East в составе Бостонского Университета.

Защитник подписал односторонний контракт сроком на один сезон.