"Лада" подписала защитника Артема Волкова

ХК "Лада" подписал защитника Артема Волкова. Контракт с защитником рассчитан на один год и носит односторонний характер.

29-летний воспитанник московского "Динамо" провел в КХЛ 548 матчей с результатом 77 (15+62) очков при показателе полезности "-4". Также на его счету 533 заблокированных броска и 240 силовых приемов. Игрок выступал в составе юниорской и молодежных сборных России, в 2017 году стал бронзовым призером МЧМ. Последние три сезона защитник провел в "Сочи", где выступал в роли ассистента капитана.

Также пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба сообщила, что Дмитрий Линейцев остается в системе "Лады". Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

Линейцев провел в составе "Ладьи" 97 матчей, набрав 31 (4+27) очко при показателе полезности "+21", также на его счету 107 заблокированных бросков. В конце сезона 2025/2026 защитник дебютировал в КХЛ, а всего на его счету 5 матчей и три силовых приема при показателе полезности "+1".