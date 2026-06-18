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Хоккей Спорт

"Лада" подписала защитника Артема Волкова

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" подписал защитника Артема Волкова. Контракт с защитником рассчитан на один год и носит односторонний характер.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

29-летний воспитанник московского "Динамо" провел в КХЛ 548 матчей с результатом 77 (15+62) очков при показателе полезности "-4". Также на его счету 533 заблокированных броска и 240 силовых приемов. Игрок выступал в составе юниорской и молодежных сборных России, в 2017 году стал бронзовым призером МЧМ. Последние три сезона защитник провел в "Сочи", где выступал в роли ассистента капитана.

Также пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба сообщила, что Дмитрий Линейцев остается в системе "Лады". Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

Линейцев провел в составе "Ладьи" 97 матчей, набрав 31 (4+27) очко при показателе полезности "+21", также на его счету 107 заблокированных бросков. В конце сезона 2025/2026 защитник дебютировал в КХЛ, а всего на его счету 5 матчей и три силовых приема при показателе полезности "+1".

 

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