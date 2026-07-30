Илья Кондрашин присоединился к тренерскому штабу "Лады" в качестве тренера по развитию, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Свою карьеру он начал в пензенском "Дизеле", где проработал три года. Затем Кондрашин перешел в систему хоккейного клуба АКМ: на протяжении трех сезонов занимался подготовкой и развитием воспитанников клубной школы, после чего вошел в тренерский штаб команды ВХЛ, где также отработал три сезона.

В "Ладе" Илья Александрович будет отвечать за развитие игроков школы, а также за работу с командой КХЛ.