Илья Кондрашин присоединился к тренерскому штабу "Лады" в качестве тренера по развитию, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Свою карьеру он начал в пензенском "Дизеле", где проработал три года. Затем Кондрашин перешел в систему хоккейного клуба АКМ: на протяжении трех сезонов занимался подготовкой и развитием воспитанников клубной школы, после чего вошел в тренерский штаб команды ВХЛ, где также отработал три сезона.
В "Ладе" Илья Александрович будет отвечать за развитие игроков школы, а также за работу с командой КХЛ.
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