Самарец потерял более 900 тыс. руб., попавшись на уловку кибермошенников

49-летний житель Самары стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине позвонил неизвестный, который представился "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере он сообщил самарцу, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет". Поддавшись панике и давлению "специалиста", собеседник совершил перевод на указанный злоумышленником счет. Под видом "спасения" денег мошенник завладел более 900 тыс. рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые мгновенно обналичивались. Через некоторое время самарец связался с банком, от имени которого звонил неизвестный, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.
Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках