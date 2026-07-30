Самарец потерял более 900 тыс. руб., попавшись на уловку кибермошенников

49-летний житель Самары стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере он сообщил самарцу, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет". Поддавшись панике и давлению "специалиста", собеседник совершил перевод на указанный злоумышленником счет. Под видом "спасения" денег мошенник завладел более 900 тыс. рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые мгновенно обналичивались. Через некоторое время самарец связался с банком, от имени которого звонил неизвестный, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.