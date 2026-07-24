Россиянка получила бомбу в Самаре, чтобы устроить теракт в Москве

ФСБ объявила о задержании 30-летней гражданки России, получившей в Самаре бомбу для организации теракта в Москве, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, женщина самостоятельно предложила сотрудничество украинским спецслужбам через куратора посредством мессенджеров, рассчитывая получить помощь с переездом в одну из стран Евросоюза. Через Турцию и Молдавию она выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего возвратилась в Россию.
По версии следствия, подозреваемая забрала самодельное взрывное устройство из тайника на окраине Самары и отправилась в Москву.
Там она планировала теракт, но была задержана с поличным во время закладки взрывного устройства. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках