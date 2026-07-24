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Преступления Происшествия

Россиянка получила бомбу в Самаре, чтобы устроить теракт в Москве

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФСБ объявила о задержании 30-летней гражданки России, получившей в Самаре бомбу для организации теракта в Москве, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, женщина самостоятельно предложила сотрудничество украинским спецслужбам через куратора посредством мессенджеров, рассчитывая получить помощь с переездом в одну из стран Евросоюза. Через Турцию и Молдавию она выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего возвратилась в Россию.

По версии следствия, подозреваемая забрала самодельное взрывное устройство из тайника на окраине Самары и отправилась в Москву.

Там она планировала теракт, но была задержана с поличным во время закладки взрывного устройства. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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