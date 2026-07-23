В Самаре охранник магазина передал найденный покупателями смартфон лже-владелице, но ее вычислили

В полицию Промышленного района Самары обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила о пропаже сотового телефона, которым пользовалась ее несовершеннолетняя дочь. Сумма ущерба составила 50 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Девушка забыла мобильник на кассе самообслуживания в одном из магазинов на Московском шоссе. Телефон заметила одна из покупательниц и передала находку охраннику. Тот попытался найти владельца смартфона и стал уточнять информацию у посетителей. В этот момент откликнулась женщина, которая находилась в магазине в компании знакомых. Она заявила, что телефон принадлежит ей. Охранник, поверив женщине, передал мобильник, после чего она покинула магазин.

Полиции удалось вычислить подозреваемую — ей оказалась ранее неоднократно судимая за кражи 30-летняя жительница Самары. Она пояснила, что специально солгала охраннику, чтобы получить чужой телефон. Также она сообщила, что продала похищенное. Поскольку на устройстве имелся цифровой пароль, она смогла сбыть его всего за 5 000 рублей. Вырученные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал фигурантку возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.