Притворяясь инвалидом, женщина получила более двух миллионов выплат

В Исаклинском районе Самарской области раскрыто мошенничество с соцвыплатами. Суд вынес приговор гражданке, которая годами незаконно получала деньги из бюджета, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Как установил суд, с марта 2014 г. по март 2026 г. фигурантка получала пенсию и иные выплаты, выдавая себя за инвалида. Для этого она представила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о заболевании. Ей удалось незаконно получить более 2,1 млн рублей (точный ущерб - 2130171 руб. 85 коп.).
Несмотря на мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, наказание оказалось условным. Суд принял во внимание, что подсудимая полностью возместила ущерб, а также учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих факторов.
В итоге гражданке назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках