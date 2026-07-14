Притворяясь инвалидом, женщина получила более двух миллионов выплат

В Исаклинском районе Самарской области раскрыто мошенничество с соцвыплатами. Суд вынес приговор гражданке, которая годами незаконно получала деньги из бюджета, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Как установил суд, с марта 2014 г. по март 2026 г. фигурантка получала пенсию и иные выплаты, выдавая себя за инвалида. Для этого она представила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о заболевании. Ей удалось незаконно получить более 2,1 млн рублей (точный ущерб - 2130171 руб. 85 коп.).

Несмотря на мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, наказание оказалось условным. Суд принял во внимание, что подсудимая полностью возместила ущерб, а также учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих факторов.

В итоге гражданке назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.