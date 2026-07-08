В Самарской области задержали полицейского замначальника и "подельника-крышевателя"

Силовики задержали заместителя начальника ОП по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти Р. З. Низямова, а также его предполагаемого подельника — старшего инспектора полка ДПС УМВД России по г. Самара старшего лейтенанта полиции Ш. К. Османова. По версии следствия, первый получал взятки, а второй их носил.
За деньги же полицейские обещали общее покровительство для торговых точек жителя Тольятти. В магазинчиках реализовывали цифровую технику Apple — не сертифицированную для продажи на территории Российской Федерации.
На основании оперативной разработки в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовные дела по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ и по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 290 УК РФ в отношении Низямова Р.З. и ч.2 ст. 291.1 УК РФ в отношении Османова Ш. К.
Напомним, это уже не первое дело о коррупции, которое возбуждают за подобные деяния в Самарской области в отношении полицейских. Ранее также под суд отправили командира взвода ДПС Орынбасара Бекешева.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках