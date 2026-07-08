В Самарской области задержали полицейского замначальника и "подельника-крышевателя"

Силовики задержали заместителя начальника ОП по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти Р. З. Низямова, а также его предполагаемого подельника — старшего инспектора полка ДПС УМВД России по г. Самара старшего лейтенанта полиции Ш. К. Османова. По версии следствия, первый получал взятки, а второй их носил.

За деньги же полицейские обещали общее покровительство для торговых точек жителя Тольятти. В магазинчиках реализовывали цифровую технику Apple — не сертифицированную для продажи на территории Российской Федерации.

На основании оперативной разработки в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовные дела по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ и по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 290 УК РФ в отношении Низямова Р.З. и ч.2 ст. 291.1 УК РФ в отношении Османова Ш. К.

Напомним, это уже не первое дело о коррупции, которое возбуждают за подобные деяния в Самарской области в отношении полицейских. Ранее также под суд отправили командира взвода ДПС Орынбасара Бекешева.