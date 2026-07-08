Самарская область представила промышленный потенциал на "Иннопром 2026"

Самарская область принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром 2026", которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Мероприятие традиционно является одним из ключевых индустриальных событий в России и Евразии.
В центре внимания экспозиции Самарской области — проект помышленного технопарка "Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского" в Тольятти. Над стендом эффектно "парит" дирижабль, выпуск которого запланирован российским станкостроительным заводом "СтанкоМашСтрой" на территории Тольятти.
"Эта площадка включена Минпромторгом России в реестр объектов, получающих господдержку. Она объединяет предприятия, которые работают над выпуском нового поколения дирижаблей, экологичных и экономически эффективных. В проекте участвуют "СтанкоМашСтрой", "ЛазерПро", "Завод Сигнал", МГТУ им. Баумана, НПО "Модуль" и другие. Будем работать над укреплением партнерского взаимодействия, все направлено на достижение одной из главных целей — технологического суверенитета нашей страны", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Делегацию возглавляет врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, который принимает участие в ключевых событиях выставочной программы и мероприятиях, имеющих приоритетное значение для Самарской области.
В рамках деловой программы первого дня на стенде Самарской области был подписан ряд важных партнерских соглашений. Министерство промышленности и торговли Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с департаментом промышленности правительства Еврейской автономной области, направленное на интенсификацию обмена опытом и лучшими практиками промышленной индустрии.
Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарской Торгово-промышленной компанией "БРИК" (основателем и участником промышленного Кластера высокоточной приводной техники) и Институтом "Уральская передовая инженерная школа "Цифровое производство" (УПИШ) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина". Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере промышленной кооперации, развития инженерных компетенций, цифрового производства, а также научно-технического и образовательного обмена для содействия развитию кластера высокоточной приводной техники.
"Самарский металлургический завод" (СМЗ) заключил соглашение с компаниями "Напитки Вместе" и "Арнест Упаковочные Решения" о стратегическом партнерстве в области экономики замкнутого цикла при производстве, использовании и последующем обращении алюминиевой упаковки. В 2025 г. среднее содержание вторсырья в баночной ленте СМЗ достигло 42,3%. А в рамках межотраслевых проектов, предприятие готово перейти на выпуск банки с корпусом из 100% переработанного алюминия.
На "Иннопром 2026" также были оглашены результаты общероссийских рейтингов. По итогам "Рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2025 г." Самарская область заняла 2-е место в Приволжском федеральном округе и 6-е место в Российской Федерации. По сравнению с предыдущими результатами рейтинга регион демонстрирует устойчивую положительную динамику: в 2023 г. Самарская область находилась на 14-й позиции в РФ, а в 2024 — на 9-й.
Регион вновь подтвердил и кадровый потенциал. Генеральный директор и совладелец опытно-механического завода ООО АФ "Перспектива" Виталий Литвиненко вошел в ТОП-10 победителей V Всероссийской премии "Молодой промышленник года". Предприятие выпускает промышленное оборудование и комплектующие для строительной, энергетической, металлодобывающей и других отраслей.
Кроме того, по результатам Национального рейтинга дронификации регионов России — 2026 Самарская область стала лидером по кадровому обеспечению дрон-индустрии. Регион входит в десятку лидирующих регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем. По поручению президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения отрасли профессиональными кадрами базе Тольяттинского государственного университета создан институт беспилотной авиации.
На площадке "Иннопрома-2026" состоялась рабочая встреча врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова с генеральным директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Главной темой обсуждения стали механизмы государственной поддержки в виде льготных займов ФРП.
"ФРП — наш ключевой партнер в вопросах модернизации индустриального сектора. Наша задача совместно с ФРП — создать для будущих резидентов максимально комфортные финансовые условия, включая доступ к "дешевым" и длинным деньгам, чтобы новые высокотехнологичные производства запускались в регионе в кратчайшие сроки", — прокомментировал итоги встречи Денис Гурков.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.