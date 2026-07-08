Самарская область представила промышленный потенциал на "Иннопром 2026"

Самарская область принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром 2026", которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Мероприятие традиционно является одним из ключевых индустриальных событий в России и Евразии.

В центре внимания экспозиции Самарской области — проект помышленного технопарка "Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского" в Тольятти. Над стендом эффектно "парит" дирижабль, выпуск которого запланирован российским станкостроительным заводом "СтанкоМашСтрой" на территории Тольятти.

"Эта площадка включена Минпромторгом России в реестр объектов, получающих господдержку. Она объединяет предприятия, которые работают над выпуском нового поколения дирижаблей, экологичных и экономически эффективных. В проекте участвуют "СтанкоМашСтрой", "ЛазерПро", "Завод Сигнал", МГТУ им. Баумана, НПО "Модуль" и другие. Будем работать над укреплением партнерского взаимодействия, все направлено на достижение одной из главных целей — технологического суверенитета нашей страны", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Делегацию возглавляет врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, который принимает участие в ключевых событиях выставочной программы и мероприятиях, имеющих приоритетное значение для Самарской области.

В рамках деловой программы первого дня на стенде Самарской области был подписан ряд важных партнерских соглашений. Министерство промышленности и торговли Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с департаментом промышленности правительства Еврейской автономной области, направленное на интенсификацию обмена опытом и лучшими практиками промышленной индустрии.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарской Торгово-промышленной компанией "БРИК" (основателем и участником промышленного Кластера высокоточной приводной техники) и Институтом "Уральская передовая инженерная школа "Цифровое производство" (УПИШ) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина". Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере промышленной кооперации, развития инженерных компетенций, цифрового производства, а также научно-технического и образовательного обмена для содействия развитию кластера высокоточной приводной техники.

"Самарский металлургический завод" (СМЗ) заключил соглашение с компаниями "Напитки Вместе" и "Арнест Упаковочные Решения" о стратегическом партнерстве в области экономики замкнутого цикла при производстве, использовании и последующем обращении алюминиевой упаковки. В 2025 г. среднее содержание вторсырья в баночной ленте СМЗ достигло 42,3%. А в рамках межотраслевых проектов, предприятие готово перейти на выпуск банки с корпусом из 100% переработанного алюминия.

На "Иннопром 2026" также были оглашены результаты общероссийских рейтингов. По итогам "Рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2025 г." Самарская область заняла 2-е место в Приволжском федеральном округе и 6-е место в Российской Федерации. По сравнению с предыдущими результатами рейтинга регион демонстрирует устойчивую положительную динамику: в 2023 г. Самарская область находилась на 14-й позиции в РФ, а в 2024 — на 9-й.

Регион вновь подтвердил и кадровый потенциал. Генеральный директор и совладелец опытно-механического завода ООО АФ "Перспектива" Виталий Литвиненко вошел в ТОП-10 победителей V Всероссийской премии "Молодой промышленник года". Предприятие выпускает промышленное оборудование и комплектующие для строительной, энергетической, металлодобывающей и других отраслей.

Кроме того, по результатам Национального рейтинга дронификации регионов России — 2026 Самарская область стала лидером по кадровому обеспечению дрон-индустрии. Регион входит в десятку лидирующих регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем. По поручению президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения отрасли профессиональными кадрами базе Тольяттинского государственного университета создан институт беспилотной авиации.

На площадке "Иннопрома-2026" состоялась рабочая встреча врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова с генеральным директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Главной темой обсуждения стали механизмы государственной поддержки в виде льготных займов ФРП.

"ФРП — наш ключевой партнер в вопросах модернизации индустриального сектора. Наша задача совместно с ФРП — создать для будущих резидентов максимально комфортные финансовые условия, включая доступ к "дешевым" и длинным деньгам, чтобы новые высокотехнологичные производства запускались в регионе в кратчайшие сроки", — прокомментировал итоги встречи Денис Гурков.