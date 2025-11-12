Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов прокомментировал повышение тарифа на вывоз ТКО.

"Я внимательно читаю все комментарии к теме. Многие люди, причисляющие себя к политикам, блогосфере или специалистам отрасли обращения с отходами, высказывают свое мнение относительно состоявшегося повышения тарифа на вывоз ТКО, оперируя одной цифрой — рост 35%. Без подсчета экономики, оценки состояния этой сферы, грядущих перспектив и экологических задач, решение которых влияет на качество жизни каждого и которыми надо было начинать заниматься еще 5-10 лет назад вплотную".

Глава ведомства не стал рассуждать о том, почему развития отрасли обращения с отходами в регионе фактически не было, не стал выдвигать версии о том, кто в этом виноват. Однако, по его мнению, бездействие и отсутствие цивилизованного подхода к ТКО будет ухудшать экологию дальше.

По его словам, тариф на вывоз мусора в регионе кардинально не менялся с 2019 года. Он сдерживался искусственно. Экономически целесообразно было бы правильным менять его ежегодно. Цены на топливо, технику, оплату труда, требования к экологии за пять лет выросли очень серьезно. Но тариф стоял на месте, а ситуация ухудшалась. В итоге, заявил министр, получились "кладбища мусоровозов, "убитая" техника муниципальных предприятий, предприятия, работающие на одном энтузиазме, который не бесконечен".

"Если мы продолжим тариф сдерживать, это погубит отрасль. Самарской области нужен стабильный вывоз мусора, новая техника, достаточное число рабочих, сортировка и переработка ТКО. Без изменения тарифа это невозможно. Это путь в никуда, в серую зону, в которой нет открытости, честности и развития, — написал Артем Ефимов на своей странице в VK. — Да, жители имеют право требовать чистоты, оплачивая услугу. Это честно и справедливо, поэтому ни одно обращение не остается без внимания, а работа по совершенствованию отрасли идет постоянно. Проблемы есть, мы их решаем".

Министр подчеркнул, что для незащищенных категорий граждан предусмотрены льготы и субсидии, как и по другим услугам в сфере ЖКХ.

Напомним, с ноября 2025 г. регоператор начнет работать по новому тарифу — 790,10 руб/м³. Изменение тарифов для жителей Самарской области составит: плата на одного человека в ИЖС — 128 рублей 33 копейки в месяц (предыдущий тариф составлял 94,96 рубля) — с квадратного же метра в МКД — 5 рублей 99 копеек (предыдущий тариф составлял 4,43 рубля). В сравнении с другими регионами страны, плата за вывоз ТКО в Самарской области остается в пределах средних значений.