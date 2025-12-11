В Самаре заработала программа комплексного развития территории

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.

В Октябрьском районе Самары началось строительство первого жилого дома по договору комплексного развития территорий (КРТ). Договор КРТ инвестор заключил еще в 2023 году. Но процесс "буксовал". А в 2025 году с запуском новой градостроительной политики и работы одноименного министерства процесс был перезагружен. Это первый проект КРТ в Самаре, по которому инвесторы получили разрешение на строительство.

На пересечении улиц Советской Армии и 8-й Радиальной начали возведение будущего жилого комплекса. Здесь будет построено не только жилье, но объекты социальной инфраструктуры. По планам до 2030 года здесь возведут детский сад на 155 мест, корпус начальных классов на 300 мест в расширение существующей общеобразовательной школы № 20, начнет работать поликлиника на 100 посещений в смену.

Особое внимание по новой градостроительной политике уделяют сносу аварийных и ветхих зданий. Главное правило — собственник не должен оказаться в худшем положении, каждому должны предложить равнозначные или даже более выгодные варианты. Здесь под расселение попадают 14 домов, процесс уже идет.

Как отметил Рамиль Халиуллов, руководитель компании-застройщика "ВИРА", они провели большую работу с жителями домов на площадке, которые попадали под снос: "Дома на площадке двухэтажные, очень старые, а где-то и аварийные. Мы неоднократно встречались, есть понимание с жителями по тому, что они хотят по расселению. В настоящий момент из 14 старых домов расселено 5".

Отметим, проект инвестор несколько раз выносил на обсуждение рабочей группы при градостроительном совете. Все предложения и замечания экспертов были учтены. В итоге концепция этого КРТ была утверждена в августе 2025 года на градостроительном совете при Губернаторе Самарской области.

Как отметил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, проекты КРТ решают важную задачу — уход от точечной застройки: "Больше никакой точной застройки. Я надеюсь, что, когда мы реализуем первое КРТ, то любой житель Самары может выйти на эту площадку и сравнить, как это комфортно: есть парковки, зоны отдыха, детский сад и поликлиника. Начало строительства по первой в Самаре КРТ говорит о серьезной перезагрузке градостроительства в регионе. Будем продолжать, будем двигаться вперед. В первую очередь комфорт жителей и социальные объекты".

В настоящий момент по Самарской области заключено 7 договоров КРТ и они находятся в разной стадии проработки. На ближайшем градостроительном совете при Губернаторе будут рассмотрены еще несколько концепций комплексного развития территорий региона.