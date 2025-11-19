В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства 

Во вторник, 18 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.

Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях. Министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области назначен Артур Абдрашитов.

На прошедшей неделе в четырех муниципалитетах состоялись выборы глав, на новый срок были избраны главы: Борского района — Эдуард Ардабьев, Челно-Вершинского района — Валерий Князькин, Шенталинского района — Александр Лемаев. Вновь избран на пост главы Клявлинского района Василий Колесник, распоряжением губернатора назначен и. о. главы Кинельского района — Владимир Чихирев, г. о. Отрадный — Георгий Выводцев. Приказом Минсельхоза России врио ректора Самарского государственного аграрного университета назначен Вадим Герасименко.

Глава региона отметил, что на прошлой неделе состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой. В следующем году предстоит важный электоральный цикл — выборы депутатов в Государственную думу, в Самарскую губернскую думу.

Региональный избирком предложил организовать деятельность руководящего состава территориальных избирательных комиссий (ТИК) в Самарской области на штатной основе, такой принцип уже реализован в 77 из 89 субъектов страны. Сейчас в области ТИК работают на общественных началах. Как считает председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, это позволит повысить эффективность организации работы избирательных комиссий в регионе и электоральное доверие к институту выборов.

"Концептуально поддерживаю и попрошу правительство проработать это предложение в течение двух недель", — поручил глава региона. Он отметил, что это поможет обеспечить для жителей большую открытость и прозрачность избирательных кампаний 2026 года.

Также губернатор проинформировал об итогах рабочей поездки в Снежное ДНР, обозначил основные направления поддержки подшефного города. В частности, это восстановление жилых домов, учреждений социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, дорог. С главой Снежного обсуждались планы на 2026 год.

В Санкт-Петербурге на рабочем совещании Вячеслава Федорищева с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером был согласован график погашения задолженности муниципальных образований, Самарской области — планы сформированы, подтверждены последними поправками в бюджет. Губернатор поручил правительству реализовать их, не отклоняясь от графика. Также Вячеслав Федорищев отметил, что инициированный правительством региона переход статуса единого оператора газификации к компании "Газпром" будет реализован.

В течение двух недель состоится очередной штаб по газификации, где эти решения будут доведены до конца. "Коллеги подтверждают не просто свою готовность, а заинтересованность в том, чтобы в Самарской области газификация и догазификация шли более активными темпами. Равно как необходимо завершить работу по анализу того, как сейчас эксплуатируются сети в трех районах области, переданные частному оператору, и их дальнейшую судьбу", — подчеркнул глава региона.

Один из вопросов повестки — вакцинация против гриппа. В настоящее время ее прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения. "Наша задача — обеспечить максимальную безопасность жителей. Обстановка ежедневно на контроле, при необходимости дополнительных шагов возможности и ресурсы есть, все решения будем принимать оперативно", — сказал Вячеслав Федорищев.

В регион была поставлена федеральная партия вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей — 1,6 млн доз. Кроме этого закупили около свыше 280 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета. Глава региона поставил задачу профильному министерству подготовить комплекс мероприятий, обеспечивающих ускоренные темпы вакцинации, и предусмотреть запас вакцины и необходимых лекарственных препаратов.

Еще один важный вопрос повестки — изменения налогового законодательства и меры поддержки налогоплательщиков.

Согласно законопроекту, внесенному правительством РФ в Госдуму, изменения должны вступить в силу с 1 января 2026 года. Они затрагивают основные параметры налогообложения: ставки по НДС, тарифы по страховым взносам, лимиты для применения специальных налоговых режимов — и касаются значительного количества налогоплательщиков.

В частности, планируется повысить основную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Предельный порог доходов для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), сокращается с 60 до 20 млн рублей. При этом для широкого перечня социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%.

"Корректировки в сфере налогового законодательства направлены на то, чтобы обеспечить ключевые приоритеты страны, к которым относятся выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей оборонной сферы и безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", — сказал глава региона.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская отметила, что, хотя реформа является комплексной и касается разных секторов экономики, отдельное внимание уделяется пересмотру налоговых правил для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

По итогам 2024 года и 10 месяцев 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6,7 тысяч и составило рекордные 137,4 тысячи налогоплательщиков. В целях поддержания экономической активности субъектов МСП для сохранения в регионе наиболее благоприятного инвестиционного климата с учетом федеральных налоговых реформ, по поручению губернатора министерством финансов региона совместно с Управлением ФНС России по Самарской области проведен анализ влияния введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на бюджет региона и субъектов МСП. Основное ее отличие от УСН — это годовой порог дохода, при котором не наступает обязанность уплаты НДС (60 млн рублей).

"Введение АУСН поддержит субъекты малого и среднего бизнеса Самарской области, сохранит инвестиционную привлекательность региона, а значит, и активность бизнеса", — считает Ольга Собещанская. Заслушав также доклад руководителя УФНС России по Самарской области Кирилла Князева, с учетом всех мнений губернатор одобрил целесообразность введения в регионе АУСН и поручил ведомствам оказывать помощь малым и средним предпринимателям в преодолении возможных экономических последствий налоговых изменений.

Также на оперативном совещании были представлены результаты масштабной проверки Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), выявившие системные нарушения в использовании средств, в их числе — 134 случая оплаты медицинской помощи, дата оказания которой была позже даты смерти пациента, и 148 фактов финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу и временно выбывших из системы ОМС. "Это не просто нецелевое использование бюджетных средств, это цинизм и глубокая системная прореха в контроле", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, проверка установила, что средняя стоимость одного случая лечения по ряду профилей в Самарской области превышает аналогичный показатель в других субъектах РФ.

По итогам обсуждения губернатор Вячеслав Федорищев поставил две ключевые задачи. Завершить комплексную проверку ТФОМС и обеспечить правовую оценку: до декабря 2025 года представить полный отчет и передать все материалы в Федеральный фонд ОМС, прокуратуру и силовые структуры. Ликвидировать системные причины нарушений: правительству региона, Минздраву и ТФОМС поручено активизировать работу по созданию в области дополнительных мощностей для оказания высокотехнологической медицинской помощи, чтобы снизить зависимость от других регионов и повысить доступность услуг для жителей.

Губернатор инициировал проведение повторной проверки Счетной палаты деятельности ТФОМС, которая запланирована на IV квартал 2025 — I квартал 2026 года.

По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована также проверка реализации Программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Счетная палата Самарской области проверила исполнение отдельных контрактов.

В Нефтегорском районе выявлены серьезные нарушения при исполнении контракта на проектирование очистных сооружений в селе Утевка. В актах приемки зафиксирована и подтверждена осмотром замена оборудования на не соответствующее проектной документации, с худшими характеристиками. Контракт выполнялся компанией "Эверест", с которой в рамках программы КРСТ в регионе заключено 24 соглашения на общую сумму 2 млрд 480 млн рублей. При этом фактическая штатная численность подрядчика составляет 24 человека. Отмечается, что по большинству контрактов с данной компанией сроки исполнения сдвигаются, а обязательства нарушаются.

Руководитель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова сообщила, что проверка продолжается. По ее словам, по другим контрактам с подрядчиком также выявлен риск переноса сроков окончания работ, а также пересортица, невыполненные работы и отставание работ от графика. Проверка остальных контрактов компании "Эверест" в рамках программы КРСТ, по которым она работает в ряде районов области, запланирована на следующий год.

"Необходимо также провести проверку финансово-хозяйственной деятельности администрации Нефтегорского района. Отдельно прошу проверить те контракты по программе КРСТ, которые существенно дорожают после начала капитального ремонта или строительства. Это недопустимо", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.

В завершение совещания были рассмотрены обращения граждан, поступившие главе региона в том числе через мессенджер MAX. Одно из них — от жителей по поводу нарушений работы конноспортивного клуба "Легион", где занимается много ребят, а сейчас его собственники делят между собой имущество. Ситуация по поручению губернатора на контроле трех региональных ведомств: комитета ветеринарии, минсельхоза и министерства природных ресурсов и экологии. Ветеринарные специалисты ежедневно осматривают животных: они здоровы, снабжены кормами. Вячеслав Федорищев поручил оказать юридическую поддержку собственникам, чтобы ситуация разрешилась максимально быстро и деятельность клуба возобновилась.