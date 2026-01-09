16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максимальная сумма льготных микрозаймов увеличена до 15 млн рублей Технопарк "Жигулевская долина" — в топ-3 региональных операторов "Сколково" Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат 44 меры поддержки и рекордный урожай: итоги года для самарских аграриев "Конкурентоспособность на внешних рынках": Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%

Экономика и бизнес

Технопарк "Жигулевская долина" — в топ-3 региональных операторов "Сколково"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" вошел в число лучших региональных операторов Фонда "Сколково" по итогам 2025 года, заняв третье место.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Фонд "Сколково" оценивает региональных операторов по комплексу показателей: выполнение показателей по количеству резидентов Сколково в регионе, их выручке, среднесписочной численности сотрудников, а также количество привлеченных инвестиций, проведенных мероприятий и реализованных проектов и т. п.

"Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым создает все необходимые условия для развития инновационных стартапов, для укрепления позиций технологических компаний, для разработки и вывода на рынок их уникальных продуктов. И мы делаем это в партнерстве с федеральными институтами развития, привлекая их возможности и активно участвуя в их программах. Спасибо команде технопарка за слаженную работу, а коллегам из Фонда "Сколково" — за высокую оценку и поддержку наших проектов", — акцентировал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня участниками Фонда "Сколково", закрепленными за технопарком Жигулевская долина, являются 69 компаний, из которых 33 также являются резидентами технопарка.

Всего у фонда "Сколково" действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. "Жигулёвская долина" получила этот статус в 2018 году и в последние годы постоянно входит в ТОП-3 регоператоров.

"Технопарк "Жигулевская долина" является региональным оператором "Сколково" с 2018 года и уже не первый год занимает лидирующие строчки в нашем рейтинге. Высокие достижения — результат сплоченной работы профессионалов, а также технологических компаний, университетов, экосистемы Фонда "Сколково". Мы очень ценим сотрудничество с таким надежным партнером и с нетерпением ждем реализации новых проектов в 2026 году для развития инновационной экосистемы в Самарской области", — подчеркнул Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда "Сколково".

Статус резидента "Сколково" дает инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

"Для нас это не просто цифры, а оценка многолетней работы всей экосистемы "Жигулёвская долина". Многие наши практики по развитию технологического предпринимательства стали лучшими в России, — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. — Правительство региона с большим вниманием относится к запросам технологических стартапов региона, а "Жигулёвская долина" представляет в регионе все наиболее важные федеральные институты поддержки технологического развития и инноваций. Эта совместная работа и формирует высокие оценки федеральных рейтингов, объективно подтверждая лидерские позиции Самарской области".

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1