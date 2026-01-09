Технопарк "Жигулевская долина" — в топ-3 региональных операторов "Сколково"

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" вошел в число лучших региональных операторов Фонда "Сколково" по итогам 2025 года, заняв третье место.

Фонд "Сколково" оценивает региональных операторов по комплексу показателей: выполнение показателей по количеству резидентов Сколково в регионе, их выручке, среднесписочной численности сотрудников, а также количество привлеченных инвестиций, проведенных мероприятий и реализованных проектов и т. п.

"Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым создает все необходимые условия для развития инновационных стартапов, для укрепления позиций технологических компаний, для разработки и вывода на рынок их уникальных продуктов. И мы делаем это в партнерстве с федеральными институтами развития, привлекая их возможности и активно участвуя в их программах. Спасибо команде технопарка за слаженную работу, а коллегам из Фонда "Сколково" — за высокую оценку и поддержку наших проектов", — акцентировал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня участниками Фонда "Сколково", закрепленными за технопарком Жигулевская долина, являются 69 компаний, из которых 33 также являются резидентами технопарка.

Всего у фонда "Сколково" действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. "Жигулёвская долина" получила этот статус в 2018 году и в последние годы постоянно входит в ТОП-3 регоператоров.

"Технопарк "Жигулевская долина" является региональным оператором "Сколково" с 2018 года и уже не первый год занимает лидирующие строчки в нашем рейтинге. Высокие достижения — результат сплоченной работы профессионалов, а также технологических компаний, университетов, экосистемы Фонда "Сколково". Мы очень ценим сотрудничество с таким надежным партнером и с нетерпением ждем реализации новых проектов в 2026 году для развития инновационной экосистемы в Самарской области", — подчеркнул Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда "Сколково".

Статус резидента "Сколково" дает инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

"Для нас это не просто цифры, а оценка многолетней работы всей экосистемы "Жигулёвская долина". Многие наши практики по развитию технологического предпринимательства стали лучшими в России, — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. — Правительство региона с большим вниманием относится к запросам технологических стартапов региона, а "Жигулёвская долина" представляет в регионе все наиболее важные федеральные институты поддержки технологического развития и инноваций. Эта совместная работа и формирует высокие оценки федеральных рейтингов, объективно подтверждая лидерские позиции Самарской области".

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".