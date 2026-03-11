Стало известно, где временно отключат свет с 12 по 16 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
12.03.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Алексеевка (ул. Школьная)
12.03.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Алькино (ул. Школьная, ул. Подгорная)
12.03.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Красносамарское (ул. Солнечная, ул. Советская, ул. Крестьянская, ул. Молодёжная, ул. Базарная, ул. Мира, ул. Южная, ул. Кооперативная, Школа, больница, здание Администрации);
12.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ахрат (ул. Ленина, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Школьная);
12.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной
12.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Сборный
12.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новые Озерки
12.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Дальняя, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);
12.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Спортивная);
12.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
12.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная);
12.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Красильникова, ул. Полевая, пер. Песочный);
12.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка
13.03.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Алакаевка (ул. Новая, ул. Ленинская);
13.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Большой Толкай (ул. Мира, ул. Победы, ул. Комсомольская):
13.03.2026 года 09-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Новые Ключи (ул. Советская, ул. Молодежная);
13.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Спортивная);
13.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная);
13.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная);
13.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Красильникова, ул. Полевая, пер. Песочный);
13.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка
13.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
13.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Васильева);
13.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Шоссейная, ул. Лычева, ул. 40 лет Победы, ул. 70 лет Октября, ул. Потапова, ул. Лепилиной, пер Кооперативный);
16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Пионерская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
