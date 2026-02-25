Стало известно, где отключат свет 26 и 27 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (ул. Любимовка, ул. Курская, ул. Молодежная);

26.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Терегель

26.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Новорысайкино

26.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Рысайкино

26.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Султангулово

26.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старопохвистнево

26.02.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Денискино

26.02.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Два Ключа (ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Речная, ул. Прямая, ул. Школьная).

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Потаповка (ул. Центральная)

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская)

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (Квартал 7)

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Конезавод (ул. Степная, ул. Центральная, ул. Каштановая);

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Самара:

п. Красный Пахарь (ул. Вечная, ул. Веселая, пер. Румяный, ул. Теневая, ул. Небесная);

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Линевая);

26.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Совхозная, ул. Шоссейная);

26.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Мира, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Луговая, ул. Солнечная, пер. Донецкий, ул. Родины, ул. Строителей, ул. Мира, въезды 5-й и 6-й Дачный, ул. Специалистов, пер. Ясный);

26.02.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Мелиораторов, ул. Пушкина, ул. Центральная, ул. Квартальная, ул. Нефтяников, ул. Специалистов, ул. Новостепная, ул. Северная, пер. Троицкий, ул. Луговая, ул. Луговцева, ул. Демократическая, ул. Железнодорожная, ул. Ст.Разина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Есенина, ул. Мамистова, ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Овражная);

26.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная);

27.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

27.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

27.02.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Эштебенькино

27.02.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Багана

27.02.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Эштебенькино

27.02.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Багана

27.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Георгиевка (ул. Элеваторная, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул. Украинская, ул. Молодёжная, ул. Приозёрная);

27.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Свободный (ул. Нагорная, ул. Дачная);

27.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (пер. Самарский, пер. Тюменский, пер. Свердловский, проезд Серебряный, ул. Полевая);

27.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Приовражная, ул. Центральная);

27.02.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Приовражная, ул. Школьная, ул. Партизанская, ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Зеленая);

27.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай

27.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод ул. Школьная, ул. Больничная, школа, д\сад);

27.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Набережная, Школа, Д/сад, офис ВОП, Фермы ООО "Колос", Водокачка (МУП "ТЭС"));

27.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Новая);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.