Стало известно, где отключат свет 19 и 20 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой

19.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. М. Каменка

19.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кочкари

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

п.г.т Новосемейкино

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Сокские сады

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Салют

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Салют

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Строитель

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

Массив Сокский

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

массив Старосемейкино

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ "Сокские сады"

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Трудовой сад

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТОГ "Юность"

19.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. В-Орлянка

19.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ср-Орлянка

19.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

19.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино

19.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Дальняя, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, Садовая 4-й проезд);

19.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Солдатская, ул. Текстильщиков, ул. Победы

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (ул. Молодежная ул. Курская, ул. Любимовка)

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Немчанка (ул. Большая)

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Нижне-Ленинская)

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Нижнеягодное

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Первомайск

19.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка

19.02.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малый Толкай (ул. Чапаева);

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Немчанка (ул. Большая)

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Нижне-Ленинская)

20.02.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхняя Домашка (ул. Главная)

20.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кубань Озеро

20.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Идея

20.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Березовка

20.02.2026 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

20.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

20.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орлянка

20.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

20.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

20.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Шунгут

20.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н.Шунгут

20.02.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Якушкино

20.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

участок с. Белозерки

20.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сиделькино (ул. Красный Яр, ул. Полевая).

20.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Эштебенькино

20.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Багана

20.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Совхозная, ул. Шоссейная);

20.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Полевая);

20.02.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Приволжская, ул. Маршала Жукова, ул. Саратовская, ул. Желанная, ул. Нагорная, ул. Дружбы, ул. Сказочная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Энтузиастов, ул. Березовая, ул. Изумрудная, ул. Мира, ул. Цветная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Ягодная, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Солнечная, ул. Специалистов, пер. Больничный, пер. Самарский, пер. Тюменский, пер. Свердловский, пер. Донецкий, пер. Ясный, пр. Серебряный, въезд 6-й дачный);

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Стюхино

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Султангулово

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Терегель

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Новорысайкино

20.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Рысайкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.