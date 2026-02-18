В Самаре в 2026 г. отремонтируют более 45 км дорог по нацпроекту

В 2026 г. в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в городском округе Самара приведут в нормативное состояние 46,88 км улично-дорожной сети. Работы охватят как городские улицы, так и участки региональных трасс, обеспечивающие подъезды к социально значимым объектам.

Программа ремонта включает 32 км городских улиц. В числе ключевых объектов - ул. Бакинская протяженностью 2,1 км на участке от Грозненской до Пугачевского тракта в пос. Соцгород. Эта дорога обеспечивает подъезд к Самарской городской больнице №10. Также запланирован ремонт ул. XXII Партсъезда протяженностью 1,86 км от ул. Ставропольской до ул. Гагарина, расположенной рядом с Самарским колледжем сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина. Будет отремонтирована ул. Металлистов - участок длиной 1,5 км от пр. Юных Пионеров до Теннисной, ведущий к детским садам №№ 323, 316, 386 и школе №106.

Кроме того, в нормативное состояние приведут более 14 км региональных дорог, проходящих по территории областного центра. Работы выполнят на участке Московского шоссе от пр. Кирова до ул. Мичурина, а также на ул. Ново-Садовой от проспекта Кирова до Первомайской.

"При формировании плана ремонта мы исходим из принципа сбалансированного развития дорожной сети. Крупные магистрали, такие как Московское шоссе и Ново-Садовая, обеспечивают транзитные связи и ежедневные поездки десятков тысяч горожан. Обновление улиц в жилых кварталах - Бакинская, Металлистов, XXII Партсъезда - решает проблемы локальной доступности: чтобы подъезд к больнице или детскому саду был комфортным и безопасным. Именно сочетание этих двух направлений дает системный эффект для города", - подчеркнул руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона.

"Вопрос ремонта дорог в Самаре - один из ключевых для наших жителей. Постарались максимально системно и сбалансированно подойти к его решению. Особое внимание - улицам, ведущим к важным социальным объектам: больницам, детским садам, школам. Предельно внимательно буду следить за сроками и качеством выполнения работ", - подчеркнул глава региона на своих страницах в социальных сетях.

Всего в 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние более 120 км дорог регионального и местного значения.