В Самаре в 2026 г. отремонтируют более 45 км дорог по нацпроекту

В 2026 г. в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в городском округе Самара приведут в нормативное состояние 46,88 км улично-дорожной сети. Работы охватят как городские улицы, так и участки региональных трасс, обеспечивающие подъезды к социально значимым объектам.
Программа ремонта включает 32 км городских улиц. В числе ключевых объектов - ул. Бакинская протяженностью 2,1 км на участке от Грозненской до Пугачевского тракта в пос. Соцгород. Эта дорога обеспечивает подъезд к Самарской городской больнице №10. Также запланирован ремонт ул. XXII Партсъезда протяженностью 1,86 км от ул. Ставропольской до ул. Гагарина, расположенной рядом с Самарским колледжем сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина. Будет отремонтирована ул. Металлистов - участок длиной 1,5 км от пр. Юных Пионеров до Теннисной, ведущий к детским садам №№ 323, 316, 386 и школе №106.
Кроме того, в нормативное состояние приведут более 14 км региональных дорог, проходящих по территории областного центра. Работы выполнят на участке Московского шоссе от пр. Кирова до ул. Мичурина, а также на ул. Ново-Садовой от проспекта Кирова до Первомайской.
"При формировании плана ремонта мы исходим из принципа сбалансированного развития дорожной сети. Крупные магистрали, такие как Московское шоссе и Ново-Садовая, обеспечивают транзитные связи и ежедневные поездки десятков тысяч горожан. Обновление улиц в жилых кварталах - Бакинская, Металлистов, XXII Партсъезда - решает проблемы локальной доступности: чтобы подъезд к больнице или детскому саду был комфортным и безопасным. Именно сочетание этих двух направлений дает системный эффект для города", - подчеркнул руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев.
Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона.
"Вопрос ремонта дорог в Самаре - один из ключевых для наших жителей. Постарались максимально системно и сбалансированно подойти к его решению. Особое внимание - улицам, ведущим к важным социальным объектам: больницам, детским садам, школам. Предельно внимательно буду следить за сроками и качеством выполнения работ", - подчеркнул глава региона на своих страницах в социальных сетях.
Всего в 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние более 120 км дорог регионального и местного значения.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.