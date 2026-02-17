Самарская область — в числе лидеров всероссийской эстафеты "Мои финансы"

Самарская область вошла в число лидеров IV, V и VI этапов всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". Об этом стало известно во время торжественной церемонии открытия восьмого этапа эстафеты — "Азбука инвестора". В рамках мероприятия также состоялось совещание по вопросам эффективной реализации мероприятий по финансовому просвещению в субъектах РФ в 2026 году.
Новый этап "Азбука инвестора" посвящен ключевым вопросам инвестирования и поможет участникам разобраться в важных темах: как начать инвестировать с небольшой суммы, какие ошибки поджидают начинающих инвесторов, в какие активы вложить средства на начальном этапе, каковы особенности налогообложения инвестиций и как отличить лицензированного брокера от мошенников.
Участников ждут эфиры с ведущими экспертами — финансистами, действующими инвесторами, представителями профильных компаний и ведомств. Будут доступны практические материалы: гайды, чек-листы, памятки и инструкции для скачивания и использования. Организаторы подготовили методические разработки лекций, образовательные игры и задания для самостоятельного изучения и проведения просветительских мероприятий.
Занять лидирующие позиции в трех предыдущих этапах эстафеты Самарской области помог высокий уровень вовлеченности жителей в прохождение тестирования на портале "Мои финансы" и масштабная просветительская работа. В 2025 году в регионе было проведено более 13 тысяч мероприятий по финансовой грамотности.
"Высокая оценка работы Самарской области со стороны НИФИ минфина России — это результат системного межведомственного взаимодействия и слаженной работы всех структур, занимающихся развитием финансовой грамотности в регионе. Как неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, повышение финансовой грамотности является одной из стратегических задач на пути к улучшению качества жизни населения. Мы выстроили эффективную модель сотрудничества между органами власти, образовательными учреждениями, финансовыми организациями и общественными институтами. Такое признание на федеральном уровне подтверждает правильность выбранного курса и мотивирует нас продолжать совершенствовать систему финансового просвещения — на благо жителей региона и страны в целом", — отметила врио заместителя председателя правительства — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская.
