В Самаре пройдет юбилейная выставка Василия Акинина

В четверг, 19 февраля, в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142) откроется юбилейная выставка Василия Акинина "Малая Родина" (0+). Выставку представляет Союз художников России.
Василий Акинин родился в 1956 г. в Куйбышеве. В 1972 г. — посещал художественную школу им. Зингера. В 1973–1977 гг. учился в Куйбышевском художественном училище (живописно-педагогический факультет).
Его творчество базируется на традициях русского классического реализма.
"Я родился в районе табачной фабрики, которой давно уже нет. Ее образ очень плотно засел в моей памяти. Поэтому для меня наш город — это не столько филармония и польский костел, сколько уникальный сталинский ампир Безымянки", — говорит художник.
Для Акинина Самара — живописный город, он здесь родился. Особенно любима улица детства — Печерская. "Я очень люблю мокрый асфальт с его рытвинами, заполненными водой, люблю состояние измороси, полутуман, дымчатую ряску. В этом есть некая таинственность. Она мне нравится колористически. Ведь серый цвет не прост, это как серебро", — отмечает Василий Акинин.
Выставка продлится до 29 марта.
