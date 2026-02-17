16+
В Самаре пройдет юбилейная выставка Василия Акинина

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 19 февраля, в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142) откроется юбилейная выставка Василия Акинина "Малая Родина" (0+). Выставку представляет Союз художников России.

Василий Акинин родился в 1956 г. в Куйбышеве. В 1972 г. — посещал художественную школу им. Зингера. В 1973–1977 гг. учился в Куйбышевском художественном училище (живописно-педагогический факультет).
Его творчество базируется на традициях русского классического реализма.

"Я родился в районе табачной фабрики, которой давно уже нет. Ее образ очень плотно засел в моей памяти. Поэтому для меня наш город — это не столько филармония и польский костел, сколько уникальный сталинский ампир Безымянки", — говорит художник.

Для Акинина Самара — живописный город, он здесь родился. Особенно любима улица детства — Печерская. "Я очень люблю мокрый асфальт с его рытвинами, заполненными водой, люблю состояние измороси, полутуман, дымчатую ряску. В этом есть некая таинственность. Она мне нравится колористически. Ведь серый цвет не прост, это как серебро", — отмечает Василий Акинин.
Выставка продлится до 29 марта.

