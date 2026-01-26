В "ЗИМ Галерее" расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке

В среду, 28 января, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Джексон Поллок: от "американского мифа" к абстракции" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, член Ассоциации искусствоведов России, доцент Самарского университета Юлия Жердева.
28 января исполняется 114 лет со дня рождения американского художника, идеолога абстрактного импрессионизма. Творчество и идеи Джексона Поллока (1912-1956) оказали большое влияние на мировое искусство второй половины ХХ века.
"Живопись действия" Джексона Поллока сродни исполнению тройного акселя, — говорит историк Юлия Жердева. — Когда видишь на ледовой арене или экране, как свободно и изящно взлетает вверх фигура спортсмена, кажется, что это легко и каждый так может. Но если потом выйти на каток и попытаться повторить, то ничего из этого не выйдет без многолетней и сложной подготовки".
На лекции эксперт расскажет, как Поллоку удалось создать свой уникальный художественный стиль, какое влияние на него оказали мифы североамериканских индейцев, эксперименты европейских сюрреалистов и мексиканские муралы, и почему именно его живопись стала "классикой американского искусства".
Вход свободный.
