Галерея "Виктория" откроется после реконструкции 6 марта

В пятницу, 6 марта, галерея "Виктория" открывается после реконструкции здания на ул. Некрасовской, 2.
Для открытия выбрали выставочный проект "Самое красивое место, где я когда-либо был" (0+). Выставка исследует пейзаж в российском и зарубежном искусстве ХХ-XXI веков. Этим проектом "Виктория" осмысляет свою связь с Волгой и Самарой, для которой волжский пейзаж - часть идентичности.
Среди авторов - Такаси Мураками, Марио Тестино, Вольфганг Тильманс, Андреас Гурски, Питер Дойг, Ютта Кетер, а также российские художники Эрик Булатов, Валентина Кропивницкая, АЕС+Ф, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Олег Кулик, Валерий Кошляков. Самарскую сцену представляют Дарья Емельянова, Алексей Журавлев и Геннадий Филатов.
С 6 марта в "Виктории" откроются сайт-специфический проект "Заговор тополей", масштабная инсталляция на крыше "Солнышко", книжный магазин, кофейня MUWA, мастерские керамики и шелкографии, библиотека современного искусства и детская студия.
