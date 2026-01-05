16+
В Самаре откроется юбилейная выставка Людмилы Андреевой

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 9 января, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная выставка Людмилы Андреевой "Между ветром и взглядом" (0+).

Людмила Андреева родилась в 1956 г. в Куйбышеве, закончила художественную школу в классе Ю. А. Андреева, закончила Куйбышевское Художественное училище по специальности "Художественное оформление объектов окружающей среды", а также ПГСГА по специальности "Изобразительное искусство". Она проработала 16 лет в художественно-производственных мастерских художественного фонда РСФСР художником — оформителем. Член Союза художников России с 2005 года. Художник-график, участник выставок разного уровня, провела три персональные выставки.

Любовь к красотам родного края рождают картины в основном пейзажного жанра. С 2001 г. Людмила Андреева является заведующей специальностью "Декоративно-прикладное искусство" Самарском областном училище культуры и искусств, преподает рисунок, живопись, композицию, проектирование.

Выставка продлится до 30 января.

