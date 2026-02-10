В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Кирилла Гурова

В четверг, 12 февраля, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Незавершенная выставка" (16+) самарского художника Кирилла Гурова. Вход свободный.
"Незавершенная выставка" — переконструированный проект Кирилла Гурова, показанный в московской галерее "Корней" в январе этого года. Он посвящен воспоминаниям о дедушке художника, который в 1960-х служил матросом на первых атомных подводных лодках и был свидетелем аварий реактора.
Художник собирает пластичную по своей природе память через объекты в семейном архиве, систематизирует ее через фотографию.
"Снимок из семейного архива всегда требует интерпретации, рефлексии и проговаривания событий прошлого, — говорит Кирилл Гуров. — Фотография — ключ к памяти, она систематизирует ее фрагментарность. Однако эти снимки выставляются не как музейный экспонат, а являются отпечатком отпечатка — серией графики, которая не показывает изображение, а отображает лишь размер снимка".
Название "Незавершенная выставка" отсылает к форме проекта — незаконченные изображения, которые являются ключом к интерпретации памяти. Название также намекает на восприимчивость памяти, на то, что ее действие невозможно закончить.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее