В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Кирилла Гурова

В четверг, 12 февраля, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Незавершенная выставка" (16+) самарского художника Кирилла Гурова. Вход свободный.

"Незавершенная выставка" — переконструированный проект Кирилла Гурова, показанный в московской галерее "Корней" в январе этого года. Он посвящен воспоминаниям о дедушке художника, который в 1960-х служил матросом на первых атомных подводных лодках и был свидетелем аварий реактора.

Художник собирает пластичную по своей природе память через объекты в семейном архиве, систематизирует ее через фотографию.

"Снимок из семейного архива всегда требует интерпретации, рефлексии и проговаривания событий прошлого, — говорит Кирилл Гуров. — Фотография — ключ к памяти, она систематизирует ее фрагментарность. Однако эти снимки выставляются не как музейный экспонат, а являются отпечатком отпечатка — серией графики, которая не показывает изображение, а отображает лишь размер снимка".

Название "Незавершенная выставка" отсылает к форме проекта — незаконченные изображения, которые являются ключом к интерпретации памяти. Название также намекает на восприимчивость памяти, на то, что ее действие невозможно закончить.