Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке "Вечеринка"

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 5 января, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет обзорная экскурсия по выставке "Вечеринка" (18+). Ее проведет искусствовед, консультант выставки Дарья Волкова. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Выставка "Вечеринка" объединила работы более 50 современных российских художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.

Вместе с Дарьей Волковой гости "ЗИМ Галереи" отправятся в путешествие по вечеринкам, вечоркам и вечерям, во время которого познакомятся с художниками, основными темами и характерными образами "Вечеринки".

Расписание работы "ЗИМ Галереи" в новогодние праздники:

  • 5–9 января: 16.00–21.00
  • 10–11 января: 15.00–21.00

 

