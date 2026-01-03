В "ЗИМ Галерее" пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке "Вечеринка"

В понедельник, 5 января, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет обзорная экскурсия по выставке "Вечеринка" (18+). Ее проведет искусствовед, консультант выставки Дарья Волкова. Вход свободный.
Выставка "Вечеринка" объединила работы более 50 современных российских художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.
Вместе с Дарьей Волковой гости "ЗИМ Галереи" отправятся в путешествие по вечеринкам, вечоркам и вечерям, во время которого познакомятся с художниками, основными темами и характерными образами "Вечеринки".
Расписание работы "ЗИМ Галереи" в новогодние праздники:
- 5–9 января: 16.00–21.00
- 10–11 января: 15.00–21.00
