Фонд MaxArt и ВСК объявили победителей open-call на участие в арт-резиденции в Китае

Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК подвели итоги open-call для участия в первой международной арт-резиденции фонда, которая пройдет в Китае. Экспертный совет рассмотрел рекордное количество заявок — более 900. По итогам отбора были определены шесть победителей, которые примут участие в арт-резиденции с февраля по июнь 2026 года. Каждый автор сможет провести месяц в арт-резиденции при Музее современного искусства Янцзян (YJGM): жить, работать в мастерских и развивать свой проект при поддержке художников коллектива YANGJIANG GROUP. Участникам будет доступна библиотека, материалы, коллекция и архив музея, а также возможность поездок в другие города Китая.
Победителями open-call стали:
- лауреат государственной премии "Инновация", номинант Премии Кандинского, художник года ярмарки Cosmoscow в 2017 году Иван Горшков (Воронеж);
- номинант Премии Кандинского, участница V Московской международной биеннале молодого искусства Ульяна Подкорытова (Москва);
- участник Основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, участник выставочных проектов в Музее современного искусства PERMM, участник выставок в Государственном Русском музее, Музее Москвы, ЦСИ Винзавод Илья Гришаев (Пермь);
- лауреат премии SCAN Awards, участница ярмарок catalog и blazar Элина Гусарова (Красноярск);
- участница III Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА, выставочных проектов в МАММ, музее современного искусства PERMM Камила Юсупова (Бишкек);
- участник выставочных проектов в Музее Вадима Сидура, Фонде Ruarts Александр Лемиш (Москва).
В экспертный совет, который занимался отбором художников в арт-резиденцию, входили: куратор, историк искусства, художественный критик, издатель, кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" Виктор Мизиано, куратор, искусствовед, ex-генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина, куратор и исследователь современного искусства, соорганизатор выставочных и образовательных инициатив в ведущих институциях, ex-куратор музея "Гараж", главный куратор и программный директор Первой международной биеннале экологического искусства Юлия Аксенова.
"Экспертный совет провел огромную работу и много жарких дискуссий, чтобы из почти тысячи заявок выбрать авторов, которые в этом году будут знакомиться с китайским миром искусства, погружаться в новую для них культуру, исследовать ее. Очень рады, что художники из разных регионов России благодаря фонду MaxArt и Страховому Дому ВСК получат возможность соприкоснуться со сложной и многогранной художественной сценой, а главное, получат вдохновение от новых дуновений из Китая", — отмечает художественный руководитель арт-резиденции в Китае и главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.
"Мы видим в этом проекте важный шаг в развитии международного культурного диалога. Рекордное число заявок — более 900 — демонстрирует, насколько востребованы такие инициативы. Для нас, как для социально ответственной компании, важно не просто быть наблюдателем, а активно участвовать в формировании культурной среды, помогая авторам выйти на международный уровень. Экспертиза фонда MaxArt и сильный кураторский совет гарантируют, что эта резиденция станет для победителей настоящим творческим прорывом", — отметил член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.
