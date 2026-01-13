В "Заварке" пройдут экскурсия и медиаторский тур по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды"

На этой неделе в галерее "Заварка" пройдут кураторская экскурсия (6+) и медиаторский тур (16+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды".

Экскурсия состоится в пятницу, 16 января, в 18:30. Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте, посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, - объясняют организаторы. - Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как из окраины дореволюционной Самары район вокруг "Заварки" превратился в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов - Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 18 января, в 14:00 историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (16+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+).

Медиаторский тур - это формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусств и дискутируют об увиденном.

Проект "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" посвящен истории дома, в котором разместилась "Заварка". В основной части экспозиции собраны подробности историй о судьбе дома Маштакова, а также воспоминания бывших жителей и гостей этого здания. На встрече посетители обсудят эти эмоции и переживания, а также способы, с помощью которых можно сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Кроме того, гости проанализируют работы современных художников, представленные на выставке, и поразмышляют о замыслах кураторов. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусств.

Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке.