В Самарской области восстановили движение по трассе М-5

В Самарской области движение маршрутного и большегрузного транспорта на участке М-5 "Урал" восстановлено, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Напомним, ограничения были введены накануне на участке автомобильной дороги км 890 — км 985 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск из-за метели.
1 марта участок трассы открыт для движения автотранспорта в полном объеме.
