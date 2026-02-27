16+
Общество

Молодежи Самарской области предлагают поучаствовать в конкурсе Росмолодежь.Гранты

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 27 февраля, Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь" запустило один из главных ежегодных грантовых конкурсов — конкурс Росмолодежь.Гранты, который проводится в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Проектное сообщество Самарской области "МСО.Проекты"

Молодые люди от 14 до 35 лет могут подать заявку до 15 апреля на сайте ФГАИС "Молодежь России".

Конкурс среди физических лиц — это шанс получить до 1 млн руб. на реализацию инициативы. Грант помогает молодым людям превратить идею в жизнь и создать реальный инструмент для решения той или иной социальной проблемы. Молодежь может подать проект по одной из 18 номинаций, направленных на развитие спорта, науки, туризма, экологии, медиа, студенческих сообществ и других сфер жизни.

В 2025 г. победителями первого сезона конкурса Росмолодежь.Гранты из Самарской области стали 13 человек, общая сумма поддержки составила около 5 млн рублей. Самарские грантополучатели представили проекты по темам науки и технологий, патриотическому воспитанию и социально значимым инициативам.

Одна из победителей — Татьяна Савенкова, победившая в номинации "#объединяй", направленной на поддержку межкультурного диалога и на международное  сотрудничество. Ее проект "Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине "Сокская радуга" получил поддержку в размере 354 647 рублей. В первом, заочном, этапе его реализации приняло участие 64 региона России и три страны ближнего зарубежья.

"Сейчас проект находится на стадии реализации, но плановый показатель уже перевыполнен. Поставили рекорд по количеству принятых работ — 730. Многие участники поделились своим опытом участия в конкурсе, активно писали отзывы и, самое главное, делились своими работами краеведческой направленности. Например, Самарская сказочница, член союза журналистов, которая присоединилась к нашему проекту, стала продвигать его идеи в своих кругах. Реализовывать свою инициативу очень волнительно, особенно в первый раз. Но также этот процесс раскрывает мой потенциал и потенциал нашей команды", — поделилась Татьяна Савенкова, победитель первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2025 году.

Победа в грантовом конкурсе важна не только для тех, кто предлагает инициативы и пишет проекты, но и учит этому других. Так в Самарской области реализуется проект "Марафон возможностей для муниципалитетов "Сохраняй историю вместе с грантом". Его автор — Виктория Хоркина, региональный координатор Росмолодежь.Гранты. Реализация проекта началась в октябре прошлого года, а в 2026 г. вышла на финальный этап.

Во время реализации проекта, с февраля по март, в муниципалитетах Самарской области проходит Фестиваль патриотических инициатив "Быть патриотом на деле". В программе — презентация практик патриотической работы, выставка патриотических проектов и обучающий тренинг по социальному проектированию с экспертами Росмолодежь.Гранты. Через фестиваль жители региона могут познакомиться с проектной деятельностью и узнать, как получить поддержку на реализацию инициатив.

В Самарской области те, кто хочет подать заявку на грантовый конкурс, не остаются без поддержки. В регионе существует большое проектное сообщество, в составе которого 12 экспертов и три амбассадора Росмолодежь.Гранты. Эти люди готовы провести консультацию по проекту, объяснить тонкости проектной заявки и довести идею до идеала. Обратиться за помощью можно через сообщество "МСО.Проекты" во ВКонтакте.

