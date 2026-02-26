В 2026 г. паводок в Самарской области ожидается в первой половине апреля

Регион в плановом порядке готовится к пропуску паводковых вод. По прогнозу специалистов, паводок ожидается в первых двух декадах апреля. Основное внимание уделяется подготовке ГТС: в Самарской области 588 гидротехнических сооружений на прудах и водохранилищах, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Одно из них является бесхозяйным — переливная плотина в Пестравке на реке Большой Иргиз. Ведется ее капремонт, и до наступления половодья она уже будет стабилизирована. После полного завершения работ объект передадут муниципалитету. В 2025 году завершен ремонт плотины на реке Орлянка в Сергиевском районе, в 2026 году стартует ремонт еще одного сооружения на водохранилище "Крутой Дол" в том же районе.

Параллельно ведется расчистка русел рек для снижения негативного воздействия вод: Росводресурсы продолжают расчистку Чапаевки в Алексеевском и Волжском районах, на 2026 год запланированы работы в Нефтегорском районе. Проведена расчистка русла Кондурчи в Красноярском районе, что снизит угрозу подтопления ближайших сел.

"Во исполнение поручения президента Владимира Путина в регионе полностью завершено установление границ зон затопления. Данные внесены в ЕГРН, что запрещает новое строительство в опасных зонах без инженерной защиты", — отмечается в сообщении.

В ближайшее время в городах и районах появятся оперативные штабы по контролю прохождения паводка.

"Подготовка и прохождение паводка — на личном контроле глав городов и районов. Превентивные меры — залог того, что нам удастся минимизировать негативные последствия паводка для экономики и жителей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, в 2025 г. паводок пришел в Самарскую область в середине марта.