Общество

Мэр утвердил названия новых остановок на улице XXII Партсъезда

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В реестр муниципальных маршрутов Самары внесли изменения. Согласно постановлению мэра Ивана Носкова, это связано с присвоением названий новым остановкам общественного транспорта.

Два остановочных пункта размещены на новом участке улицы XXII Партсъезда. Тот, что находится в районе пересечения с улицей Ново-Садовой, получил название "Ул. Ново-Садовая / Поликлиника №14". Второй - "Московское шоссе". Изменения затронут автобусный маршрут №21а, курсирующий по этой дороге.

Также присвоено название "Ул. Крутые Ключи" остановке, расположенной на бульваре Ивана Финютина, в районе пересечения улицы Крутые Ключи. Изменения затронут автобусные маршруты №№ 67 и 87.

