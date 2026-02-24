Мэр утвердил названия новых остановок на улице XXII Партсъезда

В реестр муниципальных маршрутов Самары внесли изменения. Согласно постановлению мэра Ивана Носкова, это связано с присвоением названий новым остановкам общественного транспорта.
Два остановочных пункта размещены на новом участке улицы XXII Партсъезда. Тот, что находится в районе пересечения с улицей Ново-Садовой, получил название "Ул. Ново-Садовая / Поликлиника №14". Второй - "Московское шоссе". Изменения затронут автобусный маршрут №21а, курсирующий по этой дороге.
Также присвоено название "Ул. Крутые Ключи" остановке, расположенной на бульваре Ивана Финютина, в районе пересечения улицы Крутые Ключи. Изменения затронут автобусные маршруты №№ 67 и 87.
Последние комментарии
