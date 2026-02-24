Улицы Осетинскую и Обувную соединят новой дорогой

В Самаре планируют провести реконструкцию улицы Софьи Агранович. Это следует из распоряжения департамента градостроительства.

Улица Софьи Агранович находится в микрорайоне Волгарь. Она располагается в районе 19-й школы и пересекается с улицей Осетинской.

Депстрой же собирается разработать проект планировки территории, чтобы вывести эту дорогу в улице Обувной. Как именно, еще предстоит определить в результате проведения инженерных изысканий.

Дорогу планируют сделать двухполосной с тротуарами. Протяженность составит 1 км.