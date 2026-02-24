Улицы Осетинскую и Обувную соединят новой дорогой

В Самаре планируют провести реконструкцию улицы Софьи Агранович. Это следует из распоряжения департамента градостроительства.
Улица Софьи Агранович находится в микрорайоне Волгарь. Она располагается в районе 19-й школы и пересекается с улицей Осетинской.
Депстрой же собирается разработать проект планировки территории, чтобы вывести эту дорогу в улице Обувной. Как именно, еще предстоит определить в результате проведения инженерных изысканий.
Дорогу планируют сделать двухполосной с тротуарами. Протяженность составит 1 км.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?