В 2026 году на южной окраине Самары запустят строительство дорожных развязок

Транспортная инфраструктура Самарской области получает развитие в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и государственных программ. В 2025 году в регионе запустили движение по новым дорогам, отремонтировали более 470 км существующих региональных и местных дорог и провели большой объем мероприятий по снижению аварийности. Публикуем все итоги и планы на будущее.

Долгожданные магистрали

В 2025 году в Самарской области были завершены работы по ряду приоритетных проектов. В частности, в столице региона за счет областного бюджета провели реконструкцию улицы XXII Партсъезда, которую ждали долгие годы.

Подрядчики построили новый участок дороги от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой и провели реконструкцию существующего участка до улицы Солнечной. Для движения транспорта обустроены четыре полосы движения, сделаны тротуары, заменены все инженерные коммуникации, построена ливневая канализация, установлены опоры освещения, нанесена разметка.

Главная цель реализации данного проекта — разгрузить от пробок Московское шоссе и улицу Ново-Садовую, а также существующие между ними поперечники. Также дорога необходима для грамотной работы двухуровневой развязки, построенной на пересечении Ново-Садовой и улицы Советской Армии.

В декабре запустили движение по долгожданной автомагистрали Центральной. Трассу с двумя многоуровневными развязками построили на участке от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Она позволит разгрузить существующую сеть дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с областной столицей.

Фото: Юлия Зиганшина

Центральная входит в число приоритетных объектов программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года, утвержденной губернатором Вячеславом Федорищевым. Планируется продление магистрали в черте города.

"Об этой дороге жители Самары мечтали, еще когда город назывался Куйбышевом, мечтали десятилетиями. Проект магистрали Центральной появился в генплане развития Куйбышева в далеком 1965 году. И за это время много было инициатив, предложений, "подходов к снаряду". Главное — что этот процесс начался, и мы открыли первый этап. Когда мы реализуем полностью весь проект — это будет по-настоящему трансформация транспортной схемы движения в городе", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также в 2025 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" выполнено строительство автомобильной дороги в деревне Сухарь Матак Исаклинского района.

Ремонт дорог и мостов

За минувший год в Самарской области привели в порядок 203 км дорог регионального значения и 272 км дорог местного значения, а также 19 мостов, протяженностью 1254,2 погонных метра. Наибольший объем работ пришелся на Самару.

В частности, подрядчики министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области отремонтировали региональные магистрали, входящие в гостевой маршрут движения из аэропорта Курумоч в город. Помимо улицы Демократической и Московского шоссе, в нормативное состояние приведены Красноглинское и Волжское шоссе. Это наиболее загруженные участки дорог в городе. Среднесуточная интенсивность движения составляет от 40 до 95 тысяч автомобилей.

Масштабный ремонт в Самаре проведен и на дорогах местного значения. С учетом предоставления средств регионального дорожного фонда и нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние удалось привести более 31,7 км проезжей части. Это проспект Металлургов, улицы Мира, Маяковского, Максима Горького, Скляренко и другие.

В Тольятти обновлен путепровод на улице Революционной, который является важнейшим элементом дорожного каркаса, так как входит в схему движения 12 маршрутов пассажирского транспорта. Всего в городе отремонтировано 16 дорог общей протяженностью более 20 км. Масштабные работы начались на ключевой магистрали автограда — Обводном шоссе. В рамках капитального ремонта здесь не только заменят дорожное полотно, но и установят ливневую канализацию и освещение, обновят мост через оросительный канал и построят тротуары.

Фото: Юлия Зиганшина

Также отремонтированы 23 км дорог, которые ведут к селам, где родились Герои Советского Союза — участники Великой Отечественной войны и других знаковых для страны событий. Это трасса Осинки — Хворостянка — Чагра — Марьевка, подъезд к селу Большая Глушица и дорога в селе Подъем — Михайловка.

Завершено обновление моста через реку Курумку на автодороге Волжский — Курумоч — "Урал", который является ключевым на маршруте Самара — Тольятти. На смену устаревшим металлическим пролетам пришли передовые инженерные решения, а именно — укрепление опор с помощью габионных конструкций и укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия. За счет расширения проезжей части с 7 до 10 метров увеличена пропускная способность участка. Это обеспечит бесперебойное движение для 7,5 тысячи автомобилей, проезжающих здесь ежедневно. Вдоль мостового перехода построены тротуары с барьерными ограждениями. Теперь жители села Курумоч могут комфортно добираться до остановочного пункта.

Для безопасности движения

При этом в Самарской области было увеличено количество мероприятий, направленных на снижение аварийности. Основными причинами ДТП остаются выезд на полосу встречного движения, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, неправильный выбор дистанции и нарушения на пешеходных переходах.

Чтобы повысить уровень безопасности, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с Госавтоинспекцией проводит работу по выявлению очагов аварийности и реализации комплекса инженерных мероприятий. Только в 2025 году их было выполнено более 330.

В числе конкретных мер — организация на семи перекрестках региональных дорог выделенных полос для поворота налево, использование и совершенствование технологий контроля скоростного режима с применением камер автоматической фиксации правонарушений (сейчас их число превышает 1700), внедрение интеллектуальных систем управления движением.

Дополнительные меры безопасности предусматриваются в рамках ремонта дорог по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

"В этом году, помимо обновления покрытия, вдоль проезжей части на территории пяти сельских населенных пунктов выполнено строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дороги оснащаются средствами безопасности: пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерными и пешеходными ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками и современной разметкой", — сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Запуск новых инфраструктурных проектов

Сейчас Минтранс формирует план по ремонту дорог на 2026 год. Приоритет будет отдан приведению в нормативное состояние магистралей, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также с учетом обращений жителей региона. Запланирован ремонт 11 мостов протяженностью 746,3 погонных метра. Среди них — переход через реку Большой Кинель на трассе Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе.

В Самаре продолжится строительство дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка (первый этап). Также запланирован запуск двух крупных проектов, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры региона, со сроком реализации до 2028 года.

Первый — строительство третьей очереди Фрунзенского моста. Новая четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожками пройдет от второй очереди Фрунзенского моста в Самаре по Стромиловскому шоссе до трассы "Обход Самары", которая жителям известна как Южное шоссе. При этом Стромиловское кольцо переделают в двухуровневую транспортную развязку.

Второй проект — реконструкция участка с 4 по 10 км трассы "Обход Самары" (Южного шоссе), то есть примерно от ул. Преображенской в Южном городе до Стромиловского кольца. Протяженность объекта — 7,3 км, число полос движения — 4. Проектом предусматривается строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Утевской и ул. Шоссейной, а также двух надземных пешеходных переходов. Строительство тротуара и велодорожек.

"Реализация данных проектов имеет исключительно важное значение как для Самары, так и для Самарской области в целом. Данный транспортный коридор позволит обеспечить выезд из города в южном направлении по маршруту маятниковой миграции населения из Новокуйбышевска и Чапаевска, обеспечит выход на автомобильную дорогу Р-249 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, обеспечит сложившийся транспортный поток с федеральной трассой А-300", — отметил глава минтранса Артур Абдрашитов.