Подсолнечник от "Щелково Агрохим": высокая урожайность и инновационные схемы защиты

В Самарской области компания "Щелково Агрохим" представила местным аграриям гибриды подсолнечника нового поколения.

Полевой семинар, посвященный агроинновациям в возделывании подсолнечника, прошел в Волжском районе Самарской области на базе "Поволжской АГЛОС" - одной из опытных площадок "Щелково Агрохим". Здесь уже не первый год проводятся серьезные испытания, благодаря которым подсолнечник становится той культурой, на которую можно смело делать ставки.

На демонстрационных участках были представлены 15 уникальных гибридов собственной селекции, в том числе посевы дражированного гибрида Кречет и три экспериментальных гибрида под номерами. Также в рамках семинара было представлено опытное поле с 17 схемами защиты подсолнечника.

Экспериментальный участок был разбит на три блока: имидазолиноновые гибриды, устойчивые к сульфонилмочевине и классические. На них были отработаны 17 вариантов защиты препаратами "Щелково Агрохим".

"Так, в имидазалиноновом блоке мы тестировали наши гербициды ГЕРМЕС, МД, ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД и фунгициды в различных вариациях - МИСТЕРИЯ, МЭ и ТИТУЛ ТРИО, ККР. Тестировалась и новинка - системный фунгицид лечебно-профилактического действия ДЕЙЗИ, СЭ - блестяще проявил себя в течение вегетативного сезона, защищая от патогенов, - рассказал глава Самарского представительства "Щелково Агрохим" Андрей Григорьев. - Высоко самарские аграрии оценили в нынешнем сезоне и системы листового питания для подсолнечника. Отлично показал себя новый инсектицид ПОРФИР, КС. В блоке с гибридами, устойчивыми к сульфонилмочевине, в частности, была представлена работа гербицида САНФЛО, ВДГ. В классическом блоке мы тестировали новый гербицид БРАВУРА, КС и почвенный гербицид ВЕРСИЯ, МД".

В ближайшие после мероприятия дни будет проведена раздельная уборка опытных делянок. Специалисты "Щелково Агрохим" определят урожайность, масличность образцов, будет подсчитана экономика и определены оптимальные варианты с конкретными схемами.

Таким образом, в сезон продаж семян и средств защиты растений на 2026-й год компания "Щелково Агрохим" предложит своим клиентам и партнерам высокоурожайные гибриды и готовые схемы защиты и питания к каждому из них.

"Аграрии смогут приобрести не только семена подсолнечника, но и определенную систему защиты, протестированную на нашем полигоне", - уточнил Андрей Григорьев - глава представительства.

В ходе семинара также прошла презентация работы беспилотной авиации (БАС). Новейшая система за последние годы удачно вписалась в сферу сельского хозяйства, позволяя аграриям улучшить качество обработок. Все это было детально представлено на семинаре. Глава представительства Андрей Григорьев подчеркнул, что, несмотря на высокую стоимость БПЛА, их рентабельность при опрыскивании посевов сравнима с наземными обработками, для которых в определенные фазы развития растений обязательное условие - опрыскиватели с высоким клиренсом.

"Не каждое хозяйство может позволить себе приобрести самоходный опрыскиватель с высоким клиренсом, - объяснил глава. - Стоимость таких машин варьируется от 25 млн до 50 млн рублей. Беспилотный аппарат же можно сейчас приобрести за 3-4 млн рублей. Соответственно, аграрии сегодня предпочитают обзавестись несколькими такими аппаратами и сертифицировать персонал, нежели тратиться на опрыскиватель".