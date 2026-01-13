Саранча в регионе под контролем "Россельхозцентра"

Саранчовые вредители относятся к особо опасным многоядным вредителям, периодически создающим угрозу чрезвычайных ситуаций, мигрируя на поля при массовом размножении. Саранчовые - реальная опасность для сельского хозяйства, они повреждают широкий перечень сельскохозяйственных культур.

Ежегодно специалисты ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проводят фитосанитарный мониторинг на обнаружение заселенных площадей саранчовых вредителей. В весенне-осенний период мониторинг по саранчовым вредителям проведен на площади 45,430 тыс. га.

В весенний период специалисты филиала провели контрольные обследования по кубышкам саранчовых вредителей на площади 12,559 тыс. га с заселенной площадью 0,520 тыс. га со средней численностью 0,22 экз/м2. Кубышки выявлены на площади 46 га в Безенчукском районе.

В весенне-летний период также был проведен мониторинг на саранчовых вредителей и обследование проведено на площади 29,386 тыс. га. Из них личинки обследованы на площади 24,124 тыс. га, а имаго - на площади 5,262 тыс. га, в том числе на площади 0,01 тыс. га проведены обработки против личинок итальянского пруса в Хворостянском районе с помощью инсектицидов.

Также в течение сезона специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провели трансграничное обследование с коллегами из филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Саратовской области, филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ульяновской области, а также из Республики Казахстан.

В ходе фитосанитарного мониторинга с филиалом ФГБУ "Россельхозцентр" по Саратовской области проведены почвенные раскопки в весенний период на площади 0,103 тыс. га на кубышек саранчовых. Кубышки стадных саранчовых не выявлены.

Обследование с коллегами из Ульяновского филиала ФГБУ "Россельхозцентр" провели два раза, первое обследование проведено 29 мая 2025 года на выявление личинок стадных саранчовых на площади 0,1 тыс. га. Во время обследования личинки стадных саранчовых не обнаружены.

Второе совместное обследование проведено 25 августа 2025 года на выявление имаго стадных саранчовых вредителей, и также вредитель не выявлен.

На основании соглашения между специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области и Байтерекского районного филиала ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК по Западно-Казахстанской области был проведен фитосанитарный мониторинг целинных земель в приграничной территории на выявление зимующего запаса (кубышек), а также на личинок и имаго особо опасных видов - итальянского пруса и азиатской саранчи. По завершении мониторинга вредитель не обнаружен.

В течение оперативного сезона (май-июль) специалисты областного филиала выпустили два сигнализационных сообщения о начале отрождения личинок саранчовых вредителей, а также об окрылении стадных саранчовых (итальянский прус). Специалисты районного отдела довели сигнализационные сообщения до всех сельхозтоваропроизводителей и 27 районных управлений сельского хозяйства и агрономического отдела МСХиП Самарской области.

По окончании оперативного сезона специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области составили прогноз распространения и развития саранчовых вредителей на 2026 год.

Также за 2025 год филиал провел фитосанитарный мониторинг на площади 2526,114 тыс. га. Из них вредители - 1204,530 тыс. га, болезни - 627,104 тыс. га, сорняки - 694,48 тыс. га. Проведена фитопатологическая экспертиза посевного материала в объеме 110 тыс. тонн. Из них яровые культуры - 66,6 тыс. тонн, озимые культуры - 44,376 тыс. тонн.

По результатам фитосанитарного мониторинга и рекомендаций специалистов филиала сельхозпредприятия провели мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью на площади около 2 млн га.

Специалисты-семеноводы проверили на соответствие ГОСТу семена озимых культур под урожай 2026 года. Потребность семян составила 93,3 тыс. тонн. Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области на текущий момент проверили 100,06 тыс. тонн, что составляет 107% от потребности. Из них доля семян высоких репродукций составила 17% от проверенных.

Также в 2025 году апробацией было охвачено 315 тыс. га, поставлено 2302 геоточки семенных посевов.